سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه ارمنستان، به تهران در روز یکشنبه و رایزنی وی با مقام‌های ارشد کشورمان درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از سفر آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، به تهران در روز یکشنبه خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران و ارمنستان برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای انجام می‌شود.

میرزویان در این سفر با مقام‌های ارشد کشورمان دیدار و درباره راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه تهران و ایروان و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی گفت‌و‌گو و تبادل نظر خواهد کرد.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، ارمنستان
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