باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ده‌ها هزار نفر امروز (شنبه) در مادرید و چندین شهر دیگر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام دولت برای مقابله با افزایش اجاره‌بها و دشواری دسترسی به مسکن شدند.

این اعتراضات یک روز پس از آن برگزار شد که طرح‌های دولت برای مقابله با بحران مسکن با مخالفت برخی احزاب در پارلمان رو به رو شده و رد شد.

مقام‌های اسپانیایی شمار معترضان را حدود ۷۰ هزار نفر اعلام کردند، در حالی که برگزارکنندگان تعداد شرکت‌کنندگان را ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌کنند.

معترضان همچنین با سر دادن شعار‌هایی خواستار برگزاری اعتصاب سراسری شدند.

بحران مسکن به یکی از موضوعات اصلی در فضای سیاسی اسپانیا تبدیل شده است. در همین حال، رسانه‌های اسپانیایی گزارش داده‌اند که پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور پس از شکست طرح‌های دولت در پارلمان ممکن است انتخابات زودهنگام را برای ماه آینده میلادی برگزار کند و میزان مشارکت در اعتراضات روز شنبه را نیز در تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرد.

منبع: گاردین