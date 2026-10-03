فرماندار ویژه الیگودرز گفت: وزش شدید باد منجر به قطع برق در برخی مناطق شهرستان شد که نیرو‌های امدادی و شرکت توزیع برق در مناطق متاثر مستقر شده و برای رفع مشکل و برقراری مجدد شبکه تلاش می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهدی اداوی روز شنبه اظهار کرد: قطعی برق در بخش‌هایی از جمله فرسش، ذلقی و زز و ماهرو و همچنین شهر شول‌آباد گزارش شده است و عوامل شرکت توزیع برق با وجود شدت وزش باد در حال انجام عملیات برای رفع مشکل هستند.

وی ادامه داد: تاکنون خسارت جدی ناشی از بارش‌ها و وزش شدید باد در شهرستان گزارش نشده است، با این حال نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در مناطق مختلف مستقر هستند و وضعیت را به صورت مستمر بررسی می‌کنند.

اداوی همچنین با اشاره به وضعیت محور روستایی گلی‌چاس به شاهرود گفت: در پی بارش‌های امروز، تردد در بخشی از این محور به دلیل خاکی بودن مسیر به سختی انجام می‌شود و نیرو‌های مربوطه وضعیت مسیر را تحت کنترل دارند.

وی با اشاره به احتمال تداوم بارش‌ها در روز یکشنبه از ساکنان روستا‌های واقع در حاشیه رودخانه‌ها خواست هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و از تردد و توقف در حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: باد ، لرستان
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