انصارالله تایید کرد که دود غلیظی که عصر امروز در اطراف تاسیسات آرامکو ریاض مشاهده شده بود، در نتیجه حمله موشکی و پهپادی این جنبش بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انصارالله یمن دقایقی پیش اعلام کرد یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

پیش از این، خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده بود که عصر روز شنبه ستون بزرگی از دود و آتش در نزدیکی یکی از تأسیسات شرکت آرامکو مشاهده شده است.

این حمله موشکی در حالی رخ داده که تنش‌ها میان عربستان و یمن افزایش یافته است. انصارالله شب گذشته اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت بیش از ۹۰ حمله علیه یمن صورت گرفته و مجموع حملات طی هفته‌های اخیر به بیش از هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، آرامکو عربستان ، تاسیسات آرامکو
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