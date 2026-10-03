انصارالله تایید کرد که دود غلیظی که عصر امروز در اطراف تاسیسات آرامکو ریاض مشاهده شده بود، در نتیجه حمله موشکی و پهپادی این جنبش بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انصارالله یمن دقایقی پیش اعلام کرد یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

پیش از این، خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده بود که عصر روز شنبه ستون بزرگی از دود و آتش در نزدیکی یکی از تأسیسات شرکت آرامکو مشاهده شده است.

این حمله موشکی در حالی رخ داده که تنش‌ها میان عربستان و یمن افزایش یافته است. انصارالله شب گذشته اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت بیش از ۹۰ حمله علیه یمن صورت گرفته و مجموع حملات طی هفته‌های اخیر به بیش از هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است.

منبع: الجزیره