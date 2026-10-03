باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا زادمهر رئیس مرکز بهداشت دزفول بیان کرد: پس از دریافت گزارش فوری از سوی بهورز روستای دهنو باقر، مبنی بر حمله یک قلاده روباه و مجروح شدن سه نفر از اهالی روستا، تیم کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شهرستان دزفول بلافاصله به منطقه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور میدانی کارشناسان واحد بیماری‌های واگیر، ارزیابی اپیدمیولوژیک و بررسی‌های تکمیلی در سطح روستا به سرعت آغاز شد.

رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: بررسی‌ها نشان داد مصدومان این حادثه بلافاصله پس از گزش، برای دریافت خدمات درمانی و پیشگیری از هاری به مرکز درمان و پیشگیری هاری در شهرستان شوشتر مراجعه کرده و نوبت اول واکسن و سرم ضدهاری مطابق پروتکل‌های کشوری برای آنان تزریق شده است.

وی ادامه داد: کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر ضمن بررسی وضعیت عمومی مصدومان و پیگیری روند دریافت نوبت‌های بعدی واکسیناسیون، آموزش‌های لازم را درباره راه‌های پیشگیری از بیماری هاری، نحوه شست‌وشوی فوری محل گزش و اهمیت مراجعه سریع به مراکز بهداشتی و درمانی به اهالی روستا ارائه کردند.

زادمهر بر اهمیت اقدام سریع پس از حیوان‌گزیدگی تاکید کرد و گفت: هرگونه گزش یا تماس مشکوک با حیوانات، به‌ویژه حیوانات وحشی باید جدی گرفته شود و فرد آسیب‌دیده بدون تاخیر برای ارزیابی و دریافت اقدامات پیشگیرانه به نزدیک‌ترین مرکز درمان و پیشگیری هاری مراجعه کند.

وی به شهروندان توصیه کرد در صورت حیوان‌گزیدگی، محل زخم را بلافاصله و به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با آب و صابون فراوان شست‌وشو دهند و فرد بدون تاخیر برای دریافت خدمات پیشگیری از هاری به مرکز درمان و پیشگیری هاری مراجعه کند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: افراد همچنین از نزدیک شدن و تماس با حیوانات مشکوک، ولگرد و وحشی خودداری کنند و درصورت مشاهده حیوان مشکوک، موضوع به مراجع مربوطه گزارش داده شود.

روستای دهنو باقر در بخش چغامیش در نزدیکی جنگل دز زیستگاه‌ گوزن زرد و حیوانان مختلفی نظیر روباه است.

منبع: ایرنا