معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد وخامت اوضاع منطقه ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است و ادامه آن به فروپاشی اقتصاد جهان منجر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته و برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، باید مذاکرات انجام شود.

مدودف گفت: «من معتقدم وضعیت امنیتی در منطقه بسیار وخیم است. این وضعیت در درجه نخست ناشی از تجاوزات انجام‌شده از سوی آمریکا و اسرائیل است».

او افزود: «باید مذاکره کنیم، نه اینکه سلاح‌هایمان را به رخ بکشیم. در غیر این صورت، جهان با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهد شد.» 

مدودف همچنین گفت که افزایش قیمت نفت و گازوئیل «فشار زیادی بر مالیات‌دهندگان آمریکایی وارد کرده است».

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در انتهای صحبت‌های خود هشدار داد که اقدامات آمریکا علیه ایران ممکن است در نهایت کشور‌های بیشتری را به سمت تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق دهد. او گفت: «تعداد قابل‌توجهی از کشورها، از جمله کشور‌های خاورمیانه، به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهند رفت؛ زیرا در اصل، تنها سلاح‌های هسته‌ای هستند که می‌توانند از وقوع یک درگیری جهانی جلوگیری کنند».

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مدودوف ، روسیه و ایران ، حمله آمریکا
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