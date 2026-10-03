وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای درباره خروج نیرو‌های اشغالگر آمریکایی از عراق بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرخ ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به مردم و دولت عراق به مناسبت خروج نیرو‌های اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق پس از دو دهه حضور فاجعه‌بار نظامی در این کشور، این تحول را گامی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال عراق می‌داند.

تراژدی حضور نظامی ۲۳ ساله آمریکا و متحدین آن در عراق، که متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به این کشور در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ به بهانه دروغین مقابله با «تسلیحات کشتار جمعی» رقم خورد، پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای عراق و کل منطقه در پی داشت که قتل و کشتار بیش از یک میلیون عراقی از جمله ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه، خسارت مادی چند صد میلیارد دلاری به زیرساخت‌های مادی، امنیتی و حکومتی عراق، تخریب محیط زیست و جنایات جنگی شنیع همچون شکنجه مردان و زنان عراقی در زندان ابوغریب، و بسترسازی تروریسم تکفیری و داعش در عراق و منطقه پیرامونی، از جمله آنها بوده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن نسبت به مقاومت و ایستادگی ملت عراق در برابر اشغالگری، تروریسم و فرقه‌گرایی، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق تاکید کرده و یادآور می‌شود که حضور نظامی آمریکا و متحدانش در کشور‌های منطقه ثمره‌ای جز ترویج خشونت، ناامنی، تفرقه‌انگیزی و تروریسم به بار نیاورده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد صد‌ها هزار شهید راه مقابله با اشغالگری و تروریسم، به‌ویژه شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشور‌ها در طول دوره اشغال تأکید می‌کند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، عراق
خبرهای مرتبط
سیلی سخت‌تر؛ از رشادت‌های شهید سلیمانی تا خروج آمریکا از عراق + فیلم
غریب‌آبادی: آمریکا به جای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود باشد
بقائی: نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای حیات و تمدن انسانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزارت اطلاعات: ۴ شبکه خرابکاری خیابانی منهدم شدند
ولایتی: امنیتِ وارداتی، تاریخ مصرف دارد
آرایش جدید اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط ویژه کشور
عارف: درخشش کاروان ایران در بازی‌های آسیایی، جلوه‌ای از توانمندی و اراده جوانان کشور است
وزارت دفاع: آینده قدرت کشورها به فناوری فضایی گره خورده است
سرلشکر وحیدی: فراجا نماد پلیس مقتدر و متکی به پشتوانه مردمی است
عراقچی قهرمانی تیم ملی والیبال در بازی‌های آسیایی ناگویا را تبریک گفت
سوال از وزیر اقتصاد در دستورکار این هفته مجلس
پیام سرلشکر عبداللهی به مناسبت افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی
پزشکیان: فرهنگ نماز می‌تواند جامعه را در برابر دشواری‌ها استوارتر کند
آخرین اخبار
بیانیه وزرات امور خارجه درباره خروج نیرو‌های اشغالگر آمریکایی از عراق
دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته است
بقائی: وزیر امور خارجه ارمنستان یکشنبه به تهران سفر می‌کند
وزیر خارجه ترکیه درگذشت خواهر عراقچی را تسلیت گفت
آرایش جدید اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط ویژه کشور
ولایتی: امنیتِ وارداتی، تاریخ مصرف دارد
پیام سرلشکر عبداللهی به مناسبت افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی
عارف: درخشش کاروان ایران در بازی‌های آسیایی، جلوه‌ای از توانمندی و اراده جوانان کشور است
عراقچی قهرمانی تیم ملی والیبال در بازی‌های آسیایی ناگویا را تبریک گفت
حفاظت از معیشت مردم، بخشی از دفاع ملی است
پزشکیان: فرهنگ نماز می‌تواند جامعه را در برابر دشواری‌ها استوارتر کند
سخنگوی ارتش: محاسبات دشمن در برابر اراده ملت ایران فرو ریخت
وزارت دفاع: آینده قدرت کشورها به فناوری فضایی گره خورده است
وزارت اطلاعات: ۴ شبکه خرابکاری خیابانی منهدم شدند
سرلشکر وحیدی: فراجا نماد پلیس مقتدر و متکی به پشتوانه مردمی است
سوال از وزیر اقتصاد در دستورکار این هفته مجلس
حل مسئله هسته‌ای مهم‌تر از مذاکرات تنگه هرمز است/ اروپا هم در پرونده هسته‌ای ایران فعال است
سردار نقدی: حمله مجدد آمریکا به معنای خودکشی است + فیلم
تسلیم شدن در برابر دشمن در قاموس ایرانی‌ها نیست/ باید مقاومت و دیپلماسی را با هم ادامه دهیم
سابقه تاریخی اسرائیل و عملیات پرچم‌ دروغین
چرا دولت پنج‌ونیم میلیون تن گندم تولید داخل را نخریده است؟
گزارش استیضاح وزیر کار به هیئت‌رئیسه مجلس رسید
آیا سندروم ویتنام در تنگه هرمز یقه ترامپ را می‌گیرد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۱۱ مهر