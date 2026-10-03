ترامپ در پی اختلاف با یک سناتور، شماره تلفنی را که مدعی شد متعلق به اوست در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تا مردم با او تماس بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پی اختلاف با تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس بر سر دائمی کردن ساعت تابستانی، شماره تلفنی را که مدعی شد متعلق به این سناتور است، در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد.

اختلاف ترامپ و کاتن بر سر طرحی موسوم به «قانون حفاظت از نور خورشید» است که به تغییر ساعت دوبار در سال پایان می‌دهد. ترامپ از دائمی شدن ساعت تابستانی حمایت می‌کند، اما کاتن معتقد است این تغییر باعث می‌شود در ماه‌های زمستان، صبح‌ها هوا هنگام رفتن کودکان به مدرسه تاریک باشد.

ترامپ در پستی از مردم ایالت آرکانزاس خواست با کاتن تماس بگیرند تا او نظر خود را تغییر دهد.

رئیس جمهور آمریکا سپس در پست دیگری، مخالفت کاتن را موضوعی سیاسی دانست و از او خواست با حمایت از این طرح، به حزب جمهوری‌خواه یک «پیروزی» بدهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: تغییر ساعت ، دونالد ترامپ ، سناتور آمریکایی
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