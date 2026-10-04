سومین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران به علت عدم موفقیت تیم ملی گینه برای گرفتن روادید لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فدراسیون فوتبال در تلاش بود در ادامه روزهای فیفا بازی سومی برای تیم ملی در نظر بگیرد و در این راستا رایزنی هایی با تیم ملی گینه شده بود. 

بعد از منتفی شدن حضور دو تیم در ترکیه، فدراسیون فوتبال  قصد داشت بازی در تبریز برگزار شود، اما در نهایت تیم گینه موفق به گرفتن روادید نشد و در نهایت با منتفی شدن حضور این تیم در ایران بازی سوم تیم ملی لغو  شد.

البته بازیکنان تیم ملی هم در اختیار باشگاه ها قرار گرفته اند و لژیونرها هم در ایران حضور نداشتند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
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