باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس چند بازیکن مصدوم دارد که بعضی از این بازیکنان همانند علی علیپور، ابوالفضل جلالی و پوریا پورعلی به تمرینات گروهی ملحق شدند و این خبر خوبی برای مهدی تارتار در آستانه بازی با تیم صنعت نفت آبادان محسوب می شود.

همچنین دنیل گرا پس از مدت‌ها دوری به دلیل مصدومیت، روز گذشته در تمرین پرسپولیس پا به توپ شد و از آمادگی قابل قبولی برخوردار بود. این بازیکن در جریان تمرین عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و نشان داد که قصد دارد با رسیدن به شرایط مطلوب، نظر مهدی تارتار را برای ادامه حضور در پرسپولیس جلب کند. نمایش امروز او این امیدواری را ایجاد کرد که کادر فنی بتواند دست‌کم به عنوان گزینه ذخیره در پست دفاع راست روی وی حساب کند.

علی علیپور، جلالی و پورعلی نیز در تمرین روز گذشته پا به توپ شدند و شرایط مناسبی داشتند. به این ترتیب به نظر می‌رسد علیپور شانس خوبی برای رسیدن به دیدار بعدی پرسپولیس داشته باشد.

در این میان، شرایط محمدحسین کنعانی‌زادگان متفاوت است. مصدومیت زانوی این مدافع همچنان به زمان بیشتری برای بهبود نیاز دارد و او نیز قصد ندارد برای بازگشت به میادین عجله کند تا با تشدید دوباره آسیب‌دیدگی مواجه نشود.