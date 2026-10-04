نویسنده «مرد سه هزار چهره» از دغدغه مهران مدیری برای ساخت این سریال و جهان مسعود شصتچی بعد از ۱۸ سال گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امین انتظاری یکی از نویسندگان «مرد سه هزار چهره» درباره توجه مهران مدیری به نقد اجتماعی که تمام آثار او از «شب‌های برره» تا «پاورچین» و حتی «مرد سه هزار چهره» نمود داشته، گفت: آقای مدیری همیشه این دغدغه را به طور شخصی داشت و در تمام آثارشان نقد اجتماعی وجود داشته است. ایشان همواره تلاش می‌کند تا بسیاری از مسائل زندگی مردم را در قالب طنز بیان کند. اصولاً توجه به نقد اجتماعی از دغدغه شخصی ایشان نشات می‌گیرد. در سریال «مرد سه هزار چهره» نیز تلاش شده در قسمت‌هایی که قصه اجازه می‌دهد، از نقد اجتماعی استفاده شود. 

انتظاری با بیان اینکه در سریال «مرد سه هزار چهره» انتقاد به مسائل مختلف در لایه یک کار قرار نمی‌گیرد و در لایه اول فیلمنامه مسیر مسعود شصتچی اولویت دارد، افزود: ولی در لایه‌های بعدی سریال و در قسمت‌های مختلف این انتقاد در بخش‌های مختلف دیده می‌شود. مثلاً در قسمت اول انتقاداتی به سیستم بانکی کشور و فضای حاکم بر آن از جمله اختلاس‌ها شد. آقای مدیری نیز بنا داشت گریزی به این اتفاقات بزند و نقدی داشته باشد.

نویسنده «مرد سه هزار چهره» این سریال را از حیث نقد اجتماعی با سریال «در حاشیه» که به نقد جامعه پزشکی می‌پرداخت، متفاوت دانست و معتقد است جریان قصه «در حاشیه» و فضای طراحی شده آن جامعه پزشکی بوده است. در حالی که برای مسعود شصتچی در «مرد سه هزار چهره» مسیر متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که طنزِ ماجرا از اینجا می‌آید که شخصیت‌ها متوجه غیرعادی بودن رفتارشان نمی‌شوند. چطور عدم آگاهی می‌تواند موتور قدرتمندی برای کمدی باشد؟ توضیح داد: این هم همان سبک آقای مدیری است که در کار‌های سابق ایشان وجود داشته است. این سبک نشات گرفته از فضایی است که آقای مدیری به آن علاقه‌مند است و به همین دلیل، یکسری فرمول‌ها در کار‌های ایشان تکرار می‌شود. این فرمول‌ها در «قهوه تلخ» به یک شکل در «پاورچین»، «در حاشیه»، «مرد سه هزار چهره» و... به شکل دیگر است. اینکه یک شخصیت در موقعیت‌ها و فضایی قرار می‌گیرد، که به آن آشنا نیست و آن تضاد ایجاد شده بین سایر شخصیت‌ها و یا موقعیت باعث می‌شود آن کمدی در فضای کار آقای مدیری دیده شود.

انتظاری با اشاره به الگوگیری سایر کمدین‌ها و هنرمندان از این سبک کمدی بیان کرد: ولی آقای مدیری این فرمول را بسیار دوست دارد؛ چون مخاطب عام نیز این فرمول را دوست دارد. البته شاید اخیراً به واسطه تنوع آثار تولید شده، مخاطب نسل جدید از این سبک‌ها خوشش نیاید. ولی مخاطب آقای مدیری اکنون نیز آثار ایشان را دنبال می‌کند. 

این نویسنده در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در خلق کمدی موقعیت هم از سوژه‌های آشنا استفاده کرد، هم گرفتار تکرار و بازتولید موقعیت‌های کمدی آثار قبلی نشد؟ گفت: از آنجایی که در «مرد هزار چهره» و «مرد دو هزار چهره» از مشاغل و موقعیت‌های خنده‌دار بسیاری استفاده شده بود، در این فصل می‌دانستیم که دیگر با تعدد موقعیت به آن شکل رو‌به‌رو نیستیم. بسیاری از موقعیت‌ها مانند خلبان، دکتر، پلیس و... استفاده شده بود. کار ما در فصل سوم از این جهت دشوار بود که باید موقعیت‌هایی را طراحی می‌کردیم که از یک سو با جهان شخصیت شصتچی همخوانی داشته باشند و از سوی دیگر، برای مخاطب جذاب و تماشایی باشند. ما در نهایت با گفت‌و‌گو با آقای مدیری به این چیدمان نهایی رسیدیم. 

او با بیان اینکه دغدغه آقای مدیری این بود که جهان شصتچی بعد از ۱۸ سال و موقعیت‌های ایجاد شده چه شکلی خواهد بود؟ توضیح داد: در واقع، تلاش گروه سازنده با هدایت آقای مدیری و تیم نویسندگان این بوده که مسعود شصتچی بتواند در موقعیت‌های جدید تضاد ایجاد کند.

برچسب ها: مرد هزار چهره ، مهران مدیری ، کمدی موقعیت
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تاکید مهران مدیری بر سادگی و حفظ رابطه گرم مسعود شصتچی با خانواده بود
مهران مدیری «مرد سه هزار چهره» را نقطه اوج سریال‌های اخیرش دانست
«مرد سه هزار چهره» به پخش نزدیک می‌شود/ شصت‌چی و شروع دردسر‌های تازه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
آقای مدیری شما دیگه پیر شدی و نمیتونی نقشی که 18 سال پیش رو بازی کردی دوباره تکرار کنی.سعی کن نقشی رو بازی کنی که به سن و سالت بخوره
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
هیچ چیز جدیدی نداره حیف وقت...
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
با عرض معذرت و اکسیر خیلی قویتر بود
مدیری ضعیفی قبول کن و خداحافظی کن
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
متن طولانی را حوصله نیست بخوانم
متن را کوتاه می‌نویسند
عادت دارید به دراز نویسی
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
اینکه پسر ایرانی تا این حد ساده باشه

قابل پذیرش و قابل هضم نیس

و هیچ تلاشی برای تغییر روند زندگی ش نکرده بازم مورد قبول نیس


باید ب سریال طنز دیگه روی میاورد

هرچند شخصیت ها نماد افراد تو جامعه مون هس ولی تغییر نکردن شون و ادامه ب سادگی شون واقعا خسته کننده هس


همین والدین شصتچی
چرا فرزند اینقدر تو این سن باز وابسته ب والدین باشه؟!!!

هرچند از این افراد تو جامعه هس ولی تو اقلیت خیلی کم هستن

پسرا سن بالا دهه پنجاه و شصتی وابسته داریم فعلا
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
نان به نرخ روز خور یعنی مدیری
همین
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
حرکات پیر مرد خیلی سخت قابل تحمل میباشد .من راجذب نکرد و۳ دقیقه ۳هزار چهره را دیدم تا حال بودجه تلوزیون ملی حیف شد
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
نون به نرخ روز
۷
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
منکه وقتمو برای این و قبلی نزاشتم معلومه چرنده
۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
مدیری‌ با این کارش (مرد۳۰۰۰چهره)همه زحمت‌های‌ چندین
سالشو از بین برد
خب خلاقیت تموم شده مجبوری فیلم بسازی؟؟؟
۷
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
یکی از ضعیف ترین کار های که پخش شده
۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
Vخلاصه مردم علاقه ایی به دیدن این سریال ندارند، جذاب نیست ویا اصلا مردم دیگه حوصله ندارند!!!
۷
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
شکست بزرگ
۱۹
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
مگه قحطی سوژه اومده که دوباره یه کار تکراری انجام داده پس خلافیت چی شد
۱۹
۴۰
پاسخ دادن
مستند «آنچه شن‌ها به یاد می‌آورند» در سالگرد طوفان‌الاقصی روی آنتن می‌رود
چرا یک اعتراض در رسانه‌ها مشروع و دیگری نامشروع روایت می‌شود؟
فراخوان دوره جدید جشنواره «مادران قصه‌گو» منتشر شد
روزمرگی‌های شهر در قاب عکاسی؛ از مشاهده تا ثبت حافظه شهری
برگزیدگان یازدهمین جشنواره خاتم(ص) معرفی شدند
برگزیدگان مسابقه بین‌الملل و آثار کوتاه جشنواره کودک معرفی شدند
آخرین اخبار
برگزیدگان یازدهمین جشنواره خاتم(ص) معرفی شدند
مستند «آنچه شن‌ها به یاد می‌آورند» در سالگرد طوفان‌الاقصی روی آنتن می‌رود
فراخوان دوره جدید جشنواره «مادران قصه‌گو» منتشر شد
برگزیدگان مسابقه بین‌الملل و آثار کوتاه جشنواره کودک معرفی شدند
چرا یک اعتراض در رسانه‌ها مشروع و دیگری نامشروع روایت می‌شود؟
روزمرگی‌های شهر در قاب عکاسی؛ از مشاهده تا ثبت حافظه شهری
پرچم دروغین پشت ماجرای فلای‌دبی است
حال و هوای هفته ملی کودک در شبکه نهال؛ از «عروسک‌خونه» تا پخش انیمیشن‌های پرمخاطب
کربلایی احمد از چهره‌های ماندگار رادیو بود
«نغمه‌های پوترا»؛ عنوان ویژه برنامه پخش زنده مسابقات قرآن مالزی در رادیو قرآن
محمود کربلایی احمد پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت