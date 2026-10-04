نویسنده «مرد سه هزار چهره» از دغدغه مهران مدیری برای ساخت این سریال و جهان مسعود شصتچی بعد از ۱۸ سال گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امین انتظاری یکی از نویسندگان «مرد سه هزار چهره» درباره توجه مهران مدیری به نقد اجتماعی که تمام آثار او از «شب‌های برره» تا «پاورچین» و حتی «مرد سه هزار چهره» نمود داشته، گفت: آقای مدیری همیشه این دغدغه را به طور شخصی داشت و در تمام آثارشان نقد اجتماعی وجود داشته است. ایشان همواره تلاش می‌کند تا بسیاری از مسائل زندگی مردم را در قالب طنز بیان کند. اصولاً توجه به نقد اجتماعی از دغدغه شخصی ایشان نشات می‌گیرد. در سریال «مرد سه هزار چهره» نیز تلاش شده در قسمت‌هایی که قصه اجازه می‌دهد، از نقد اجتماعی استفاده شود.

انتظاری با بیان اینکه در سریال «مرد سه هزار چهره» انتقاد به مسائل مختلف در لایه یک کار قرار نمی‌گیرد و در لایه اول فیلمنامه مسیر مسعود شصتچی اولویت دارد، افزود: ولی در لایه‌های بعدی سریال و در قسمت‌های مختلف این انتقاد در بخش‌های مختلف دیده می‌شود. مثلاً در قسمت اول انتقاداتی به سیستم بانکی کشور و فضای حاکم بر آن از جمله اختلاس‌ها شد. آقای مدیری نیز بنا داشت گریزی به این اتفاقات بزند و نقدی داشته باشد.

نویسنده «مرد سه هزار چهره» این سریال را از حیث نقد اجتماعی با سریال «در حاشیه» که به نقد جامعه پزشکی می‌پرداخت، متفاوت دانست و معتقد است جریان قصه «در حاشیه» و فضای طراحی شده آن جامعه پزشکی بوده است. در حالی که برای مسعود شصتچی در «مرد سه هزار چهره» مسیر متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که طنزِ ماجرا از اینجا می‌آید که شخصیت‌ها متوجه غیرعادی بودن رفتارشان نمی‌شوند. چطور عدم آگاهی می‌تواند موتور قدرتمندی برای کمدی باشد؟ توضیح داد: این هم همان سبک آقای مدیری است که در کار‌های سابق ایشان وجود داشته است. این سبک نشات گرفته از فضایی است که آقای مدیری به آن علاقه‌مند است و به همین دلیل، یکسری فرمول‌ها در کار‌های ایشان تکرار می‌شود. این فرمول‌ها در «قهوه تلخ» به یک شکل در «پاورچین»، «در حاشیه»، «مرد سه هزار چهره» و... به شکل دیگر است. اینکه یک شخصیت در موقعیت‌ها و فضایی قرار می‌گیرد، که به آن آشنا نیست و آن تضاد ایجاد شده بین سایر شخصیت‌ها و یا موقعیت باعث می‌شود آن کمدی در فضای کار آقای مدیری دیده شود.

انتظاری با اشاره به الگوگیری سایر کمدین‌ها و هنرمندان از این سبک کمدی بیان کرد: ولی آقای مدیری این فرمول را بسیار دوست دارد؛ چون مخاطب عام نیز این فرمول را دوست دارد. البته شاید اخیراً به واسطه تنوع آثار تولید شده، مخاطب نسل جدید از این سبک‌ها خوشش نیاید. ولی مخاطب آقای مدیری اکنون نیز آثار ایشان را دنبال می‌کند.

این نویسنده در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در خلق کمدی موقعیت هم از سوژه‌های آشنا استفاده کرد، هم گرفتار تکرار و بازتولید موقعیت‌های کمدی آثار قبلی نشد؟ گفت: از آنجایی که در «مرد هزار چهره» و «مرد دو هزار چهره» از مشاغل و موقعیت‌های خنده‌دار بسیاری استفاده شده بود، در این فصل می‌دانستیم که دیگر با تعدد موقعیت به آن شکل رو‌به‌رو نیستیم. بسیاری از موقعیت‌ها مانند خلبان، دکتر، پلیس و... استفاده شده بود. کار ما در فصل سوم از این جهت دشوار بود که باید موقعیت‌هایی را طراحی می‌کردیم که از یک سو با جهان شخصیت شصتچی همخوانی داشته باشند و از سوی دیگر، برای مخاطب جذاب و تماشایی باشند. ما در نهایت با گفت‌و‌گو با آقای مدیری به این چیدمان نهایی رسیدیم.

او با بیان اینکه دغدغه آقای مدیری این بود که جهان شصتچی بعد از ۱۸ سال و موقعیت‌های ایجاد شده چه شکلی خواهد بود؟ توضیح داد: در واقع، تلاش گروه سازنده با هدایت آقای مدیری و تیم نویسندگان این بوده که مسعود شصتچی بتواند در موقعیت‌های جدید تضاد ایجاد کند.