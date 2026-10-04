بعد از یک هفته توقف/ پروازهای نجف دوباره روی باند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - پس از نزدیک به یک هفته توقف پروازهای میان ایران و عراق و در پی رایزنی‌های متعدد مقام‌های دو کشور، سرانجام مسیر هوایی ایران و عراق در آستانه بازگشایی قرار گرفت؛ به‌طوری که بر اساس تصمیم مقام‌های عالی دو کشور، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی از امروز، یکشنبه ۱۲ مهر از سر گرفته می‌شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی و دیگر مقام‌های مسئول ایرانی و عراقی، مذاکرات و پیگیری‌های متعددی را برای رفع موانع پروازی انجام داده‌اند؛ رایزنی‌هایی که در نهایت به توافق برای بازگشت پروازها به‌ویژه در مسیر نجف منجر شد.

این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات ایجادشده برای زائران، مسافران، خانواده‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور را برطرف کند.

در همین زمینه کاپیتان ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری مجدد پروازهای ایران و عراق خبر داده و اعلام کرده است که بر اساس تصمیمات اتخاذشده در سطح مقامات عالی دو کشور، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی از امروز پروازهای خود را از سر خواهند گرفت.

شیرودی با تأکید بر ضرورت پیگیری آخرین وضعیت پروازها از سوی مسافران، از آنها خواسته است پیش از مراجعه به فرودگاه، اطلاعات مربوط به زمان انجام پرواز خود را از طریق درگاه‌های رسمی شرکت هواپیمایی مربوطه یا سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ بررسی کنند.

وی همچنین با توصیه به مسافران برای خرید بلیت نجف اشرف از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سامانه‌های معتبر فروش بلیت، تأکید کرده است که مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه از قطعی بودن پرواز و زمان انجام آن اطمینان حاصل کنند.

رایزنی‌های چندجانبه برای حل مشکل پروازها

ازسرگیری پروازها در حالی انجام می‌شود که طی روزهای گذشته موضوع توقف پروازهای ایران و عراق در دستور کار مقام‌های دو کشور قرار داشت و رایزنی‌های متعددی برای حل این مشکل انجام شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در دیدار با یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر جدید عراق در تهران، توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی دو کشور در بخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی را مورد تأکید قرار داد و از پیگیری برای حل مشکلات پروازی میان ایران و عراق خبر داده بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو کشور، ارتباطات هوایی را یکی از موضوعات مهم در مناسبات حمل‌ونقلی ایران و عراق دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد.

در این دیدار همچنین موضوع توسعه مسیرهای ریلی مشترک از جمله راه‌آهن شلمچه ـ بصره و مسیر خسروی ـ خانقین ـ بغداد مورد توجه قرار گرفت و بر تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی دو کشور تأکید شد.

از سوی دیگر، سفیر عراق در تهران نیز با اشاره به فشارهای واردشده بر حمل‌ونقل هوایی میان ایران و عراق، از تلاش دو کشور برای یافتن سازوکارها و راهکارهای حل مشکل خبر داده بود.

الحجاج با تأکید بر اهمیت ارتباطات هوایی برای میلیون‌ها زائر، دانشجویان، خانواده‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور گفته بود که پروازهای میان ایران و عراق به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

عراق به ایرلاین‌های ایرانی اعلام کرد درخواست ازسرگیری پروازها را ارسال کنند

همزمان با این رایزنی‌ها، دفتر نخست‌وزیر عراق نیز از توافق برای برقراری پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه نجف خبر داده است.

بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیر عراق، با پیگیری انجام‌شده مقرر شده است شرکت‌های هواپیمایی ایرانی روزانه ۴۰ پرواز رفت‌وبرگشت به فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف انجام دهند.

پیگیری‌ها همچنین نشان می‌دهد در هماهنگی با دفتر نخست‌وزیری، وزارت حمل‌ونقل و سازمان هواپیمایی عراق، به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعلام شده است درخواست ازسرگیری پروازهای خود را ارسال کنند تا مجوزهای لازم برای انجام پروازها و ابلاغ آن به فرودگاه نجف انجام شود.

این موضوع در شرایطی دنبال شد که تا پیش از نهایی‌شدن هماهنگی‌ها، برنامه مشخصی برای بازگشت پروازهای عراق در فرودگاه امام خمینی وجود نداشت.

رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، پیش‌تر اعلام کرده بود که درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای انجام پروازهای نجف و عراق به این فرودگاه ارائه نشده و پروازهای عراق، شامل نجف و بغداد، همچنان متوقف است.

بازگشت پروازها؛ گام نخست برای عادی‌سازی ارتباط هوایی

ازسرگیری پروازهای ایران و عراق را می‌توان نخستین گام برای بازگشت ارتباطات هوایی دو کشور به شرایط عادی دانست؛ به‌ویژه آنکه مسیر هوایی ایران و عراق برای جابه‌جایی زائران عتبات، بیماران، دانشجویان، خانواده‌ها و مسافران تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

در همین حال، با توجه به حجم بالای تقاضا برای سفر به نجف، نحوه عرضه بلیت و قیمت آن نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی مسافران تبدیل شده است.

بلیت نجف تا ۳۴ میلیون تومان

بررسی قیمت بلیت پروازهای نجف نشان می‌دهد در شرایط فعلی، نرخ بلیت این مسیر در برخی عرضه‌ها حدود ۲۱ تا ۳۴ میلیون تومان است؛ رقمی که با توجه به افزایش تقاضا و محدودیت ظرفیت پروازها می‌تواند هزینه سفر به عتبات را برای بخشی از مسافران افزایش دهد.

از این رو، اگرچه ازسرگیری پروازها می‌تواند بخشی از فشار ایجادشده در بازار سفر ایران و عراق را کاهش دهد، اما افزایش ظرفیت پروازی و نظارت بر نحوه عرضه بلیت نیز از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها و دسترسی بهتر مسافران به بلیت مؤثر باشد.

با آغاز مجدد پروازهای ایران و عراق از امروز، چشم مسافران به اجرای عملی برنامه‌های اعلام‌شده و مشخص‌شدن ظرفیت واقعی پروازها دوخته شده است؛ موضوعی که می‌تواند در روزهای آینده وضعیت بازار بلیت نجف و میزان دسترسی زائران به پرواز را نیز مشخص‌تر کند.

اکنون با بازگشت پروازهای ایران و عراق، مهم‌ترین مسئله برای مسافران، اجرای منظم برنامه‌های اعلام‌شده و افزایش ظرفیت پروازی در مسیر نجف است. اگرچه ازسرگیری پروازها می‌تواند بخشی از مشکلات زائران و مسافران را برطرف کند، اما قیمت بالای بلیت، که در برخی عرضه‌ها به حدود ۲۱ تا ۳۴ میلیون تومان رسیده، همچنان یک دغدغه جدی برای متقاضیان سفر به نجف خواهد بود.

بنابراین، تداوم پروازها، افزایش ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی و نظارت بر نحوه عرضه و قیمت بلیت می‌تواند تعیین‌کننده باشد تا بازگشت پروازها صرفاً به رفع توقف یک‌هفته‌ای محدود نماند و ارتباط هوایی ایران و عراق به شکل پایدار و منظم ادامه پیدا کند.