مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به خرید و جمع آوری مرغ مازاد از سطح بازار پیش بینی می‌شود که طی روز‌های آتی بازار به ثبات برسد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد، مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با خرید حمایتی مرغ مازاد از مرغداران توسط پشتیبانی امور دام پیش بینی می شود که طی روزهای آتی بازار به ثبات برسد.

به گفته وی، با توجه به هزینه های تولید و نرخ فعلی مرغ زنده، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۱۰۰ هزار تومان زیان می کنند که با جمع آوری و خرید مرغ مازاد از سطح بازار پیش بینی می شود که مرغ به قیمت واقعی خود نزدیک شود.

اسداله نژاد ادامه داد: با توجه به فراوانی مرغ و پایین بودن قیمت محصول، مردم می توانند با استفاده از شرایط فعلی سهم این محصول پروتئینی را در سفره های خود افزایش دهند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به کاهش سرانه مصرف مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی بیان کرد: بنابر آمار در ماه های تیر، مرداد و شهریور سال گذشته به رغم ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی، با مازاد محصول روی دست مرغدار و مشکل جذب در بازار روبرو نبودیم، اما امسال دچار بحران در بازار هستیم که براین اساس جوجه ریزی ماهانه باید به ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه کاهش یابد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد، گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی، مصرف سالانه به کمتر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است که به منظور استفاده از زیرساخت های کشور باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که صادرات پایدار و مستمر در دستور‌ کار قرار بگیرد و از طرفی دولت از محل درآمد اصلاح نظام یارانه، تسهیلات کم بهره به منظور ارتقای بهره وری تولید در اختیار واحدها قرار دهد.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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