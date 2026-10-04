باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - توقف نمادهای پالایشی در جریان معاملات بازار سرمایه و ابهام درباره فرمول جدید قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی، بار دیگر این صنعت را در کانون توجه فعالان بازار قرار داده است.

در جریان معاملات شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، نمادهای پالایشی متوقف شدند و در پایان معاملات نیز خریدوفروش‌های انجام‌شده در چند نماد مورد تأیید قرار نگرفت. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد توقف این نمادها به ابهامات موجود درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی مرتبط است.

در همین رابطه، امیرعماد رضوانیان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از نکات مهم معاملات روز گذشته، فشار فروش در گروه پالایشی و توقف نماد‌های این گروه بود. همان‌طور که می‌دانیم، یکی از چالش‌های فعلی این صنعت، بحث فرمول جدید نرخ خوراک پالایشگاه‌هاست. با توجه به وزن و اهمیت بالای این گروه در بازار سرمایه، مشخص شدن فرمول نهایی نرخ خوراک و نحوه اثرگذاری آن بر سودآوری شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

رضوانیان در ادامه عنوان کرد: به نظر می‌رسد اقدام سازمان بورس برای توقف معاملات این نماد‌ها تا زمان مشخص شدن و افشای دقیق فرمول نرخ خوراک، از این جهت که می‌تواند از شکل‌گیری معاملات هیجانی در شرایط وجود ابهام جلوگیری کند، اقدام قابل توجهی است. البته نکته مهم این است که در ادامه، این موضوع با اطلاع‌رسانی شفاف و سریع همراه باشد تا از شکل‌گیری شایعات و ابهام بیشتر در بازار جلوگیری شود.

او افزود: اما در خصوص وضعیت خود پالایشگاه‌ها، حتی اگر میزان تخفیف نرخ خوراک کاهش پیدا کند، با توجه به وضعیت مطلوب کرک‌اسپرد‌ها در فصل تابستان، انتظار می‌رود این گروه همچنان عملکرد عملیاتی مناسبی داشته باشد و گزارش‌های خوبی را در فصل تابستان راهی کدال کند؛ بنابراین به نظرم برای ارزیابی این صنعت نباید صرفاً روی نرخ خوراک تمرکز کنیم و باید همزمان وضعیت کرک‌اسپرد، نرخ فروش فرآورده‌ها، میزان تولید و فروش و سایر عوامل اثرگذار بر حاشیه سود شرکت‌ها را هم در نظر بگیریم.

بازگشایی نماد‌های پالایشی چه زمانی خواهد بود؟

ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز درباره زمان بازگشایی نماد شرکت‌های پالایشی اعلام کرد: بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها منوط به افشای آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در خصوص دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده‌ها است.

بر این اساس، بازگشایی نماد‌های پالایشی به تعیین تکلیف دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌ها و همچنین افشای اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در این زمینه وابسته خواهد بود.

بنابراین، در شرایطی که فعالان بازار منتظر تعیین تکلیف فرمول نرخ خوراک و دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌ها هستند، عملکرد عملیاتی پالایشگاه‌ها و گزارش‌های فصل تابستان نیز می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت این صنعت در اختیار سهامداران قرار دهد.

در نهایت، باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی درباره فرمول قیمت‌گذاری و نحوه اثرگذاری آن بر شرکت‌های پالایشی چه زمانی اعلام و اطلاعات مربوط به آن در سامانه کدال افشا خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه را برای بازگشایی نماد‌های این گروه فراهم کند.