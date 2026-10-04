وحید شمسایی و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال پس از رصد مستمر هفت هفته ابتدایی لیگ برتر، ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران از آغاز فصل جدید لیگ برتر با حضور در شهر‌های مختلف و تماشای مسابقات از نزدیک، عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشته و در پایان هفته هفتم، نفرات منتخب برای حضور در اردوی پیش رو مشخص شدند.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به تفکیک باشگاه به شرح زیر است:

گهرزمین سیرجان: حسین طیبی، سالار آقاپور، باقر محمدی، حسین سبزی، امیرحسین غلامی و مهدی مهدی‌خانی

گیتی‌پسند اصفهان: سعید احمدعباسی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، علی اکرمی و امیرحسین داودی

پالایش نفت بندرعباس: امیرحسین دهقانی، محمدحسین بازیار، امین مراداحمدی و مرتضی فرزانیان

فولاد هرمزگان: سعید مومنی و نوید آذری

نگین تندیس قرچک: علیرضا دادرسان‌فر

شهرداری ساوه: امیرحسام عرفانی‌نسب

پالایش نفت امام خمینی شازند: مصطفی احمدی

بازیکنان دعوت‌شده باید از ۲۰ مهرماه خود را به کادر فنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال معرفی کنند، این اردو تا ۲۸ مهرماه ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ایران ، وحید شمسایی ، اردوی تیم ملی فوتسال ، فوتسال
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