وحید شمسایی و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال پس از رصد مستمر هفت هفته ابتدایی لیگ برتر، ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران از آغاز فصل جدید لیگ برتر با حضور در شهر‌های مختلف و تماشای مسابقات از نزدیک، عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشته و در پایان هفته هفتم، نفرات منتخب برای حضور در اردوی پیش رو مشخص شدند.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به تفکیک باشگاه به شرح زیر است:

گهرزمین سیرجان: حسین طیبی، سالار آقاپور، باقر محمدی، حسین سبزی، امیرحسین غلامی و مهدی مهدی‌خانی

گیتی‌پسند اصفهان: سعید احمدعباسی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، علی اکرمی و امیرحسین داودی

پالایش نفت بندرعباس: امیرحسین دهقانی، محمدحسین بازیار، امین مراداحمدی و مرتضی فرزانیان

فولاد هرمزگان: سعید مومنی و نوید آذری

نگین تندیس قرچک: علیرضا دادرسان‌فر

شهرداری ساوه: امیرحسام عرفانی‌نسب

پالایش نفت امام خمینی شازند: مصطفی احمدی

بازیکنان دعوت‌شده باید از ۲۰ مهرماه خود را به کادر فنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال معرفی کنند، این اردو تا ۲۸ مهرماه ادامه خواهد یافت.