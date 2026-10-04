مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از کاهش خاموشی‌ها در استان خبر داد و گفت: قطعی‌های اخیر برق ناشی از مدیریت مصرف و شرایط پیک تابستان نیست، بلکه عمدتاً به دلیل انجام تعمیرات و نگهداری شبکه رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، در تشریح آخرین وضعیت خاموشی‌ها در استان اظهار کرد: خاموشی‌های فعلی به شکل خاموشی‌های تابستان نیست و میزان قطعی‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به علت قطعی‌های اخیر برق افزود: خاموشی‌هایی که در برخی نقاط استان اتفاق می‌افتد، عمدتاً به دلیل انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه است و این قطعی‌ها با خاموشی‌های ناشی از مدیریت بار در فصل تابستان تفاوت دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنین با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان گفت: در مقایسه با سال گذشته، استان در حوزه مصرف برق و پیک بار رشد نداشته است.

جمشیدی، همراهی مردم را یکی از عوامل مؤثر در کنترل مصرف برق عنوان کرد و افزود: همکاری مشترکان و توجه مردم به مدیریت مصرف موجب شد میزان مصرف برق در استان کنترل شود و در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش پیک بار نباشیم.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان، به‌ویژه در زمان‌های اوج مصرف، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و حفظ پایداری برق دارد و همکاری مردم در این زمینه قابل توجه بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: خاموشی‌های فعلی را نباید با خاموشی‌های دوره اوج مصرف تابستان یکسان دانست؛ چراکه بخش قابل توجهی از قطعی‌های موجود با هدف انجام تعمیرات و ارتقای وضعیت شبکه انجام می‌شود.

به گفته جمشیدی، کنترل مصرف در کنار همکاری مشترکان و اجرای برنامه‌های تعمیراتی می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه برق و کاهش مشکلات احتمالی در تأمین برق مشترکان کمک کند.

برچسب ها: برق ، لرستان
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