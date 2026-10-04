فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف یک تن و ۳۰۰ کیلو پیاز زعفران قاچاق در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ حسنی فرمانده انتظامی شهرستان فردوس  گفت: مأموران گشت کلانتری ۱۲ باغستان شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران فاقد مجوز حمل کشف کردند.

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سرهنگ حسنی اظهار کرد: ارزش ریالی آن بنا برنظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس تصریح کرد: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: پیاز زعفران ، فرمانده انتظامی
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