شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دویست و شانزدهمین اجتماع عظیم مردمی که در سراسر کشور برگزار شد، مردم انقلابی و شهید پرور شهرستان ماهدشت استان البرز، در تجمعات شبانه به خیابان‌ها آمدند و به فرمان فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند و بار دیگر استقامت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی -محسن رحمانی - البرز

گوشه‌هایی از تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از تجمع شبانه مردم انقلابی در قرار‌های شبانه

قرار‌های شبانه

قرار‌های شبانه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: سوژه خبری ، تجمعات شبانه ، رهبر شهید انقلاب
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