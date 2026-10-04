شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دویست و شانزدهمین اجتماع عظیم مردمی که در سراسر کشور برگزار شد، مردم انقلابی و شهید پرور شهرستان ماهدشت استان البرز، در تجمعات شبانه به خیابان‌ها آمدند و به فرمان فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند و بار دیگر استقامت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.

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منبع: شکرالله رحمانی -محسن رحمانی - البرز

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