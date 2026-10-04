مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از انتظار حدود ۳ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن برای تأمین زمین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به سایت ۳۵۰ هکتاری نهضت ملی مسکن طبس گفت: پروژه‌هایی از این دست، به دلیل وسعت و گستردگی، برای تکمیل شبکه‌های داخلی و زیرساخت‌های مورد نیاز، به منابع مالی بیشتر و همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان نیاز دارند. سایت زعفرانیه بیرجند نیز از دیگر پروژه‌هایی است که این ضرورت در آن وجود دارد.

او با بیان اینکه عملیات اجرای شبکه در بخش قابل توجهی از سایت‌های نهضت ملی مسکن استان انجام شده است، افزود: تاکنون حدود ۲۷ هزار متقاضی در این طرح‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

مودی درباره وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود سه هزار متقاضی در استان همچنان در انتظار تأمین زمین هستند و سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری‌های لازم برای رفع این مشکل را در دستور کار دارد که امیدواریم این موضوع در آینده نزدیک تعیین تکلیف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ظرفیت ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: در شهر‌هایی که با محدودیت زمین مواجه هستیم، تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانونی و اراضی موجود برای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان استفاده شود.

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او گفت: در شهر بیرجند در مجموع حدود ۳۷۰ قطعه زمین در قالب این قانون پیش‌بینی شده و برای حدود ۱۹ هزار نفر نیز تخصیص‌های مربوط به طرح‌های مسکن انجام شده است.

مودی ادامه داد: در شهر قائن نیز توافقات مربوط به تأمین زمین در حال پیگیری است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمینه تأمین زمین برای متقاضیان فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ادامه به آخرین وضعیت سایت زعفرانیه بیرجند اشاره کرد و گفت: تاکنون هزار و ۶۷۲ متقاضی به این سایت مراجعه کرده‌اند و فرآیند آماده‌سازی زمین نیز در حال انجام است.