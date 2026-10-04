باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حقوق بازنشستگان در یک روز پرداخت می‌شود + فیلم

کارشناس اقتصادی در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین مومنی، کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد پرداخت حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.

 

مطالب مرتبط
حقوق بازنشستگان در یک روز پرداخت می‌شود + فیلم
young journalists club

۲ سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگان است

حقوق بازنشستگان در یک روز پرداخت می‌شود + فیلم
young journalists club

اجرایی شدن احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان هیچ ایرادی ندارد

حقوق بازنشستگان در یک روز پرداخت می‌شود + فیلم
young journalists club

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سرانجام تایید شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم
۱۴۱۱

 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha