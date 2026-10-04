عراقچی می‌گوید اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را بخواهند مجدداً در پیش بگیرند، پاسخی محکم‌تر از گذشته خواهند گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست سفرا و روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران که صبح امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: من با ۴۲ وزیر امور خارجه و سران کشورهای مختلف دیدار داشتم و حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک امسال، یک حضور بسیار قوی و بسیار مؤثر بود. ما علاوه بر دیدارهای بسیار متعدد که تعدادش را عرض کردم، مصاحبه‌های زیادی انجام دادیم. سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی و سخنرانی‌های دیگری که بنده در جلسات جنبی مجمع عمومی داشتم، ملاقات‌ها و دیدارهایی که رئیس‌جمهور محترم و بنده با برخی از احزاب، اصحاب فکر و اندیشه و نخبگان سیاسی در نیویورک داشتیم و از همه این‌ها مهم‌تر، طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال در خصوص حل‌وفصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا ارائه کرد، از جمله موارد مهم این حضور بود. این طرح موسوم به طرح هفت‌روزه است و اگر مورد پذیرش واقع شود، در عرض هفت روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد. من البته جزئیات بیشتر را بعداً خدمت شما خواهم گفت.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: همه این‌ها باعث شد که حضور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی امسال، حضوری بسیار مؤثر و فعال باشد. در حقیقت، فضای سیاسی در نیویورک امسال متأثر از طرح ایران و حضور بسیار گسترده ایران بود و برای همگان مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان در مسیر دیپلماسی و پیدا کردن یک راه‌حل مسالمت‌آمیز جدی است؛ همان‌طور که در دفاع از خودش جدی است. ما در هر دو عرصه دفاع از خودمان و پیشبرد دیپلماسی، همچنان محکم و جدی هستیم. اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی را بخواهند مجدداً در پیش بگیرند، پاسخی محکم‌تر از گذشته خواهند گرفت و ما قوی‌تر از گذشته از خودمان دفاع خواهیم کرد. اگر هم به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشند، ما همچنان آماده هستیم که از مسیرهای دیپلماسی به راه‌حلی عادلانه و شرافتمندانه برای پایان این جنگ برسیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در نیویورک، مواضع خودمان را به‌صراحت توضیح دادیم. میزان علاقه‌ای که کشورهای مختلف برای دیدار با جمهوری اسلامی ایران، اطلاع از نقطه‌نظرات ما و اطلاع از طرح ما داشتند، بسیار قابل‌توجه بود. تصوری که بعضی‌ها در آمریکا شاید داشتند که می‌توانند ایران را به یک کشور منزوی تبدیل کنند، کاملاً شکست خورده بود و ایران به‌عنوان کشوری بااقتدار و مورد احترام جامعه جهانی، در نیویورک به ایفای نقش پرداخت و نشان داد که همچنان از مواضع منطقی برخوردار است و هم برای جنگ راه‌حل دارد و هم برای صلح راه‌حل دارد.

عراقچی گفت: این نکته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها نقل شد مبنی بر اینکه هیئت ایرانی را اخراج کردند، صرف‌نظر از اینکه چقدر صحت دارد یا ندارد، چون ما طبق برنامه از پیش تعیین‌شده خودمان رفتیم و برگشتیم، واقعاً عجیب است. این ادعا از طرف آمریکایی‌ها واقعاً عجیب است. از یک طرف اعتراف می‌کنند که برخلاف تعهدات خودشان به‌عنوان میزبان سازمان ملل عمل کردند و میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیستند و از طرف دیگر نشان دادند که چقدر از حضور هیئت ایرانی در آمریکا عصبانی شدند. دقیقاً مثل اینکه میزبان بازی‌های المپیک، وقتی تیمش شکست می‌خورد، یک تیم دیگر را از کشور اخراج کند. این رفتار به همین اندازه بچگانه و سخیف است.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: دیپلمات‌های ما در مجمع عمومی حضور بسیار درخشانی داشتند. ما در همه عرصه‌ها حضور داشتیم، صدای مردم ایران را به گوش جهان رساندیم و پیام مردم ایران برای صلح و اتخاذ راه‌حل‌های منطقی و مسالمت‌آمیز را به دنیا رساندیم. شرط‌های خودمان را برای بازگشایی تنگه هرمز به‌وضوح برای همه توضیح دادیم و من برای شما خواهم گفت که این شرط‌ها چگونه است. همه این شرط‌ها منطبق با تعهداتی است که آمریکا باید بپذیرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در این سفر، ملاقات‌هایی که با کشورهای همسایه، به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، داشتیم، بسیار مؤثر، بسیار محترمانه و بسیار دوستانه بود. ما مسیر جدیدی برای ایجاد اعتماد بین کشورهای همسایه و ایران آغاز کردیم و این مسیر را به‌خصوص در حوزه خلیج فارس به‌خوبی طی می‌کنیم. برادران و خواهران ما در حوزه خلیج فارس در این مسیر با ما همراهی دارند و اراده مشترک برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس با مشارکت خود کشورهای منطقه، اکنون یک رویکرد جدی است که دنبال می‌شود.

عراقچی گفت: همچنین دیدارهای زیادی با کشورهای اروپایی داشتم و همه شما مطلع هستید که گفت‌وگوی ما با کشورهای اروپایی بسیار صریح است. ما امیدوار هستیم که کشورهای اروپایی در رویکرد خودشان نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر کنند. اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران، اعتراف سنگینی بود. ایشان به‌صراحت گفت که بیش از ۵۰۰۰ جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سؤال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: با این حال، پیشنهاد ما به این کشورها، برقراری گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران و اجتناب از هرگونه مشارکت در جنگ‌افروزی‌های مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی است. همان‌طور که عرض کردم، امیدوار هستیم که آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند؛ ولی اگر مجدداً به سمت راه‌حل‌های نظامی پیش بروند، ما آماده‌تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمان هر اقدامی را که لازم باشد، انجام خواهیم داد.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: اگر آمریکا راه دیپلماسی را اتخاذ کند، ما همچنان آماده هستیم. آمریکا در گذشته هم در جنگ باخته و هم در دیپلماسی. امتحان راه‌حل‌های تحریمی جدید هم هیچ فایده‌ای برای آن‌ها نخواهد داشت. هیچ راه‌حل نظامی و هیچ راه‌حلی مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود ندارد. فقط یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره، عدالت، انصاف و یک راه‌حل دیپلماتیک عزتمندانه وجود دارد که پاسخ‌گو خواهد بود و می‌تواند برای پایان این جنگ و این تجاوز غیرقانونی و غیرعادلانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، راه‌حل نهایی را پیدا کند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزارت خارجه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
به قول مختار سقفی ، الان وقت حمله است .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
پ رفته بودی ک توافق کنی باز دس خالی برگشتی نشستی منتظر جنک
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
اگر جنگی دوباره از سوی آمریکا برعلیه ایران اسلامی انجام‌ شود آغاز وپایان این جنگ خیلی بسیار برای آمریکایی‌ها فاجعه بار خواهد بود.ودراین جنگ پهبادها وموشکهای قاره پیما و کوسه ها در آب‌های ايران به‌ پرواز در خواهند آمد. وتمامی پایگاها وکشتیها وزیردریایی های آمریکایی در همه جای جهان مورد هدف واصابت دقیق قرار خواهند گرفت.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
NPTیعنی کشک!!!!. بی خاصیت مثل سبب زمینی البته صد رحمت به سیب زمینی
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
باید از NPT خارج شویم و تسلیحات اتمی و بروز با قدرت تخریب بالا داشته باشیم نه برای تهاجم بلکه برای بازدارندگی
۴
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
باید از NPT خارج شویم و تسلیحات اتمی و بروز با قدرت تخریب بالا داشته باشیم نه برای تهاجم بلکه برای بازدارندگی
۴
۱۶
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