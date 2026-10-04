باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی طرح برخی مطالب و گزارش‌های مردمی درباره وضعیت شبکه آب و احتمال کدورت آب در روستای تاج‌امیر از توابع شهرستان دلفان، شرکت آب و فاضلاب لرستان نسبت به بررسی و پیگیری این موضوع اقدام کرد.

بابایی، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب لرستان، با اشاره به پیگیری موضوع از سوی آبفای شهرستان دلفان اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مطرح‌شده، موضوع با مدیر آب و فاضلاب شهر نورآباد و همکاران این شهرستان در میان گذاشته شد و بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، یکی دو مورد شکستگی جزئی و معمولی در بخشی از شبکه آب این روستا شناسایی شد که به دلیل عدم ثبت موضوع در سامانه ۱۲۲، حادثه در سامانه حوادث آبفا ثبت نشده بود.

مدیر روابط عمومی آبفای لرستان تصریح کرد: پس از اطلاع از موضوع، اکیپ اتفاقات آبفا به محل اعزام شد و نسبت به رفع شکستگی‌های ایجادشده اقدام کرد.

هیچ گزارشی از افزایش کدورت آب ثبت نشده است

بابایی در ادامه درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون کیفیت آب شرب روستای تاج‌امیر گفت: کنترل کیفیت آب در مجموعه آب و فاضلاب لرستان به صورت مستمر و روزانه انجام می‌شود و تمامی شاخص‌های کیفی آب تحت نظارت و پایش قرار دارند.

وی با اشاره به برخورداری آبفای لرستان از ظرفیت آزمایشگاهی مناسب افزود: یکی از آزمایشگاه‌های مجهز و معتبر غرب کشور در مجموعه آب و فاضلاب لرستان فعالیت می‌کند و کنترل‌های بهداشتی و کیفی آب مطابق استانداردهای مربوطه انجام می‌شود.

بابایی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وجود کدورت یا افزایش کدورت آب در روستای تاج‌امیر دریافت و ثبت نشده است.

مدیر روابط عمومی آبفای لرستان با اشاره به گستردگی شبکه آب روستایی استان، همکاری مسئولان محلی را یکی از عوامل مؤثر در تسریع رفع حوادث دانست و گفت: بسیاری از روستاهای استان فاصله قابل توجهی با مراکز شهرستان‌ها دارند و همین مسئله در زمان بروز حوادث شبکه، ضرورت اطلاع‌رسانی سریع و همکاری محلی را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: در برخی موارد فاصله یک روستا با مرکز شهرستان به حدود ۵۰ کیلومتر می‌رسد و اعزام اکیپ اتفاقات برای یک شکستگی جزئی ممکن است رفت‌وبرگشتی نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر را به نیروهای عملیاتی تحمیل کند.

بابایی تأکید کرد: چنین شرایطی علاوه بر افزایش زمان رسیدگی، موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و مصرف منابع شرکت آب و فاضلاب می‌شود؛ بنابراین مشارکت و همکاری مسئولان محلی می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان رفع حوادث داشته باشد.

درخواست آبفا از دهیاران و شوراهای روستاها

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر نقش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در مدیریت مسائل محلی اظهار کرد: انتظار داریم دهیاران محترم و اعضای شوراهای روستاها در زمان مشاهده شکستگی یا نشتی شبکه، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به آبفا اطلاع دهند.

وی افزود: همکاری دهیاران و شوراهای روستاها می‌تواند موجب شود حوادث شبکه سریع‌تر شناسایی و به مجموعه آبفا منتقل شود و اکیپ‌های عملیاتی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام کنند.

بابایی گفت: در برخی موارد، شکستگی‌های جزئی قابلیت مدیریت و اصلاح سریع دارند و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند از هدررفت آب، افزایش خسارت و اعزام‌های مکرر جلوگیری کند.

سامانه ۱۲۲؛ مسیر ارتباط مستقیم مردم با آبفا

وی در پایان از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکستگی، نشت آب، افت فشار یا مشکل در شبکه توزیع، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.

بابایی تأکید کرد: ثبت حوادث در سامانه ۱۲۲ به آبفا کمک می‌کند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن در چرخه رسیدگی قرار گرفته و اکیپ‌های عملیاتی برای رفع مشکل اعزام شوند.

مدیر روابط عمومی آبفای لرستان همچنین از همکاری مردم و مسئولان محلی برای تسریع در ارائه خدمات قدردانی کرد و گفت: هدف مجموعه آب و فاضلاب، ارائه خدمات پایدار، سریع و مطلوب به مردم استان است و تحقق این هدف بدون مشارکت مردم، دهیاران و شوراهای روستاها امکان‌پذیر نیست.

بر اساس این گزارش، شکستگی‌های گزارش‌شده در شبکه آب روستای تاج‌امیر شهرستان دلفان رفع شده و بنا بر اعلام آبفای لرستان، پایش کیفیت آب این روستا نیز به صورت مستمر ادامه دارد.