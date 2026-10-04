سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال می‌گوید که بازیکنان مسن به خاطر دریافت پول زیاد قصد ندارند از فوتبال ملی کنار بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - همایون شاهرخی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره ۲ باخت متوالی ایران در ۲ بازی دوستانه با ازبکستان و روسیه اظهار کرد: به هر حال برگزاری بازی دوستانه باعث می‌شود که ضعف‌های تیم ملی مشخص شود، اما دریافت ۵ گل در ۲ بازی نشان می‌دهد که تیم ملی ضعف‌های زیادی دارد که باید کادر فنی این ضعف‌ها را برطرف کند تا در بازی‌های رسمی خیلی راحت دروازه ما باز نشود.   

او درباره اینکه میانگین سنی تیم ملی فوتبال بالاست و قلعه نویی از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کند، گفت: به هر حال  آن قدر پول در این فوتبال هست، که بازیکنان مسن قصد ندارند که از فوتبال کنار بروند. به نظرم قبل از جام جهانی باید جوانگرایی می‌کردیم که این کار را نکردیم و الان هم می‌بینیم که بازیکنان مسن اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند. به هر حال زمانی که از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کنیم این موضوع باعث می‌شود که آنها انگیزه شان را از دست بدهند و تلاشی برای به رسیدن به پیراهن تیم ملی انجام ندهند. ما باید به بازیکن جوان میدان بدهیم تا تجربه لازم را تا مسابقات جام ملت‌های آسیا به دست آورد. تیم‌های ملی سایر کشور‌ها برای جوانان خود  برنامه ریزی می‌کنند، اما در ایران این اتفاق تاکنون رخ نداده است.  

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال چه راهکاری برای خروج از بحران برای فوتبالمان در نظر دارید، گفت: اصلا فدراسیون فوتبال ما برنامه‌ای ندارد و فقط می‌خواهد امورات  خود را بگذراند. شما حساب کنید که تیم ملی امید از بازی‌های آسیایی حذف می‌شود و از آن طرف هم تیم ملی بزرگسالان در ۲ بازی دوستانه شکست می‌خورد و این آمار نشان می‌دهد که وضعیت فوتبالمان خیلی خراب است و باید یک کمیته فنی انتخاب کنند تا نتایج تیم ملی را بررسی کنند و سرمربیان براساس نظر اعضای کمیته فنی انتخاب شوند. فوتبال ما به تغییرات گسترده و خون تازه نیاز دارد تا به موفقیت دست پیدا کنیم، اما مسئولان فوتبال ما چشمشان را به روی واقعیت بستند و به خاطر همین فوتبالمان با این وضعیت رشد و پیشرفت نمی‌کند.   

شاهرخی درباره اینکه اظهارات مهدی تاج مبنی بر اینکه حذف تیم ملی امید ارتباطی به فدراسیون فوتبال ندارد را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: تاج برای حفظ صندلی مدیریت خود این حرف‌ها را می‌زند. به هر حال بلند کردن این افراد از صندلی مدیریت خیلی سخت است. بعد از جام جهانی همه مربیانی که نتوانستند نتیجه بگیرند از تیم‌های خود کنار رفتند و استعفا دادند، اما قرارداد سرمربی تیم ملی بزرگسال ما تمدید شد. متاسفانه ما همه چیزمان برعکس بقیه هست به خاطر همین توقعی نداریم. بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا هم قلعه نویی و دستیارانش  از تیم ملی فوتبال می‌روند و مربیان دیگری می‌آیند.

او درباره اینکه گفته می‌شود مبلغ قرارداد قلعه نویی ۱۵ میلیارد در هر ماه است، بیان کرد:  جای تعجب دارد که  تیم ملی فوتبال  نتیجه نمی‌گیرد، اما می‌خواهند  به سرمربی تیم ملی ۱۵ میلیارد تومان در هر ماه بدهند. هر کسی می‌خواهد سرمربی تیم ملی باشد و  برای من اسم مهم نیست و مدیریت اهمیت دارد که چطور این پول‌ها به فوتبال می‌آید و خرج می‌شود. آیا ورزشگاه آزادی درست شده است، که ما بخواهیم در این استادیوم بازی‌ها را برگزار کنیم؟ مثلا می‌بینیم که  بازی  استقلال و پرسپولیس در اصفهان برگزار می‌شود و ما در زیرساخت‌ها مشکل داریم به خاطر همین می‌گویم که خانه از پای بست ویرانه است. در گذشته تیم پاس استادیوم داشت و بازی‌های استقلال و پرسپولیس در امجدیه برگزار می‌شد. چند سال هست که ورزشگاه آزادی را دارند تعمیر و بازسازی می‌کنند، اما هنوز این استادیوم درست نشده است. آقایان بگویند این پول‌ها کجا صرف می‌شود؟

شاهرخی گفت: ورزش  می‌تواند انگیزه را در نسل جوان زیاد کند و اگر می‌بینیم که ناهنجاری‌های اجتماعی زیاد شده است به خاطر این است که ورزشی وجود ندارد. مثلا کشور‌هایی مثل پاکستان، افغانستان و بنگلادش که از ورزش عقب هستند در این کشور‌ها ناهنجاری‌های اجتماعی زیاد است و متاسفانه ایران هم دارد به این کشور‌ها اضافه می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، همایون شاهرخی
خبرهای مرتبط
حریف تدارکاتی بعدی تیم ملی از قاره آفریقا است
سومین بازی دوستانه ایران لغو شد
مهابادی:
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد + عکس
زمان رسیدگی پرونده علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS مشخص شد
استقلال در آزمون مدعیان؛ بختیاری‌زاده به دنبال اثبات توانایی آبی‌ها
بختیاری‌زاده به دنبال حفظ اسکلت استقلال؛ تغییرات حداقلی در ترکیب آبی‌ها
افشای قرارداد خارجی‌های پرسپولیس/ سرخپوشان دیگر بازیکن خارجی نمی‌گیرند
پنجره بسته، دست استقلال بسته‌تر/ آبی‌ها نیم‌فصل چه خواهند کرد؟
موفقیت کاروان فرشتگان میناب جلوه‌ای از توانمندی و امید جوانان ایران است
چینی: استقلال غول آسیاست/ برای بازی با تراکتور آماده‌ایم + فیلم
مظلومی: تیم ملی به خون تازه نیاز دارد/ استقلال هر جا باشد پرچمش بالاست + فیلم
فتاحی: در حال رایزنی برای سفر استقلال به قطر هستیم + فیلم
آخرین اخبار
افشای قرارداد خارجی‌های پرسپولیس/ سرخپوشان دیگر بازیکن خارجی نمی‌گیرند
چینی: استقلال غول آسیاست/ برای بازی با تراکتور آماده‌ایم + فیلم
زمان رسیدگی پرونده علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS مشخص شد
مظلومی: تیم ملی به خون تازه نیاز دارد/ استقلال هر جا باشد پرچمش بالاست + فیلم
فتاحی: در حال رایزنی برای سفر استقلال به قطر هستیم + فیلم
موفقیت کاروان فرشتگان میناب جلوه‌ای از توانمندی و امید جوانان ایران است
استقلال در آزمون مدعیان؛ بختیاری‌زاده به دنبال اثبات توانایی آبی‌ها
پنجره بسته، دست استقلال بسته‌تر/ آبی‌ها نیم‌فصل چه خواهند کرد؟
بختیاری‌زاده به دنبال حفظ اسکلت استقلال؛ تغییرات حداقلی در ترکیب آبی‌ها
مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد + عکس
استعداد ایران با ۳۰ میلیارد تومان مچ عربستان را خواباند
ورزشگاه آزادی «پایلوت» هوشمندسازی و استانداردسازی اماکن ورزشی کشور شد
دهقانی: الزامات جدید AFC روند بازسازی آزادی را طولانی‌تر کرد+فیلم
شاهرخی: بازیکنان مسن به خاطر پول زیاد کنار نمی‌روند/ تاج به دنبال حفظ صندلی مدیریتش است
پرسپولیس تیم «ب» را تشکیل می‌دهد
دنیامالی: پیشرفت ورزش ایران در بازی‌های آسیایی مشهود بود/ نباید به وضعیت موجود بسنده کرد
پیروزی پرگل استقلال کنگان مقابل نماینده عراق
قالیباف: «فرشتگان میناب» اراده و غیرت فرزندان ایران را به نمایش گذاشتند
پیام تقدیر و تشکر رحیمی از دست اندرکاران آماده سازی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی
جودو تعطیل!/ زمان پوست اندازی در جودو نرسیده است؟
فاطمه غروی حذف شد
درستکار: کسب چهار مدال طلا بسیار دلچسب بود/ کار اصلی ما در مسابقات جهانی است
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال ایران
علی علیپور به بازی با صنعت نفت آبادان می‌رسد
سومین بازی دوستانه ایران لغو شد
عملکرد فنی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
شهرزاد خشنودزاده پرچمدار ایران در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی ناگویا