باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - همایون شاهرخی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ۲ باخت متوالی ایران در ۲ بازی دوستانه با ازبکستان و روسیه اظهار کرد: به هر حال برگزاری بازی دوستانه باعث می‌شود که ضعف‌های تیم ملی مشخص شود، اما دریافت ۵ گل در ۲ بازی نشان می‌دهد که تیم ملی ضعف‌های زیادی دارد که باید کادر فنی این ضعف‌ها را برطرف کند تا در بازی‌های رسمی خیلی راحت دروازه ما باز نشود.

او درباره اینکه میانگین سنی تیم ملی فوتبال بالاست و قلعه نویی از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کند، گفت: به هر حال آن قدر پول در این فوتبال هست، که بازیکنان مسن قصد ندارند که از فوتبال کنار بروند. به نظرم قبل از جام جهانی باید جوانگرایی می‌کردیم که این کار را نکردیم و الان هم می‌بینیم که بازیکنان مسن اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند. به هر حال زمانی که از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کنیم این موضوع باعث می‌شود که آنها انگیزه شان را از دست بدهند و تلاشی برای به رسیدن به پیراهن تیم ملی انجام ندهند. ما باید به بازیکن جوان میدان بدهیم تا تجربه لازم را تا مسابقات جام ملت‌های آسیا به دست آورد. تیم‌های ملی سایر کشور‌ها برای جوانان خود برنامه ریزی می‌کنند، اما در ایران این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال چه راهکاری برای خروج از بحران برای فوتبالمان در نظر دارید، گفت: اصلا فدراسیون فوتبال ما برنامه‌ای ندارد و فقط می‌خواهد امورات خود را بگذراند. شما حساب کنید که تیم ملی امید از بازی‌های آسیایی حذف می‌شود و از آن طرف هم تیم ملی بزرگسالان در ۲ بازی دوستانه شکست می‌خورد و این آمار نشان می‌دهد که وضعیت فوتبالمان خیلی خراب است و باید یک کمیته فنی انتخاب کنند تا نتایج تیم ملی را بررسی کنند و سرمربیان براساس نظر اعضای کمیته فنی انتخاب شوند. فوتبال ما به تغییرات گسترده و خون تازه نیاز دارد تا به موفقیت دست پیدا کنیم، اما مسئولان فوتبال ما چشمشان را به روی واقعیت بستند و به خاطر همین فوتبالمان با این وضعیت رشد و پیشرفت نمی‌کند.

شاهرخی درباره اینکه اظهارات مهدی تاج مبنی بر اینکه حذف تیم ملی امید ارتباطی به فدراسیون فوتبال ندارد را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: تاج برای حفظ صندلی مدیریت خود این حرف‌ها را می‌زند. به هر حال بلند کردن این افراد از صندلی مدیریت خیلی سخت است. بعد از جام جهانی همه مربیانی که نتوانستند نتیجه بگیرند از تیم‌های خود کنار رفتند و استعفا دادند، اما قرارداد سرمربی تیم ملی بزرگسال ما تمدید شد. متاسفانه ما همه چیزمان برعکس بقیه هست به خاطر همین توقعی نداریم. بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا هم قلعه نویی و دستیارانش از تیم ملی فوتبال می‌روند و مربیان دیگری می‌آیند.

او درباره اینکه گفته می‌شود مبلغ قرارداد قلعه نویی ۱۵ میلیارد در هر ماه است، بیان کرد: جای تعجب دارد که تیم ملی فوتبال نتیجه نمی‌گیرد، اما می‌خواهند به سرمربی تیم ملی ۱۵ میلیارد تومان در هر ماه بدهند. هر کسی می‌خواهد سرمربی تیم ملی باشد و برای من اسم مهم نیست و مدیریت اهمیت دارد که چطور این پول‌ها به فوتبال می‌آید و خرج می‌شود. آیا ورزشگاه آزادی درست شده است، که ما بخواهیم در این استادیوم بازی‌ها را برگزار کنیم؟ مثلا می‌بینیم که بازی استقلال و پرسپولیس در اصفهان برگزار می‌شود و ما در زیرساخت‌ها مشکل داریم به خاطر همین می‌گویم که خانه از پای بست ویرانه است. در گذشته تیم پاس استادیوم داشت و بازی‌های استقلال و پرسپولیس در امجدیه برگزار می‌شد. چند سال هست که ورزشگاه آزادی را دارند تعمیر و بازسازی می‌کنند، اما هنوز این استادیوم درست نشده است. آقایان بگویند این پول‌ها کجا صرف می‌شود؟

شاهرخی گفت: ورزش می‌تواند انگیزه را در نسل جوان زیاد کند و اگر می‌بینیم که ناهنجاری‌های اجتماعی زیاد شده است به خاطر این است که ورزشی وجود ندارد. مثلا کشور‌هایی مثل پاکستان، افغانستان و بنگلادش که از ورزش عقب هستند در این کشور‌ها ناهنجاری‌های اجتماعی زیاد است و متاسفانه ایران هم دارد به این کشور‌ها اضافه می‌شود.