باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروز دومین سالگرد انتصاب بنده به‌عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه است، گفت: هفته دفاع مقدس، هفته‌ای است که برای ما ایرانی‌ها یادآور یک تاریخ بسیار درخشان از مجاهدت و دفاع حماسی ایرانیان، از شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس است. دفاع مقدس برای ما پشتوانه‌ای که در لحظه عمرمون به عنوان یک ایرانی بهش نیاز داریم، به ویژه در شرایط کنونی که ما مواجهیم با دشمنان.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک به کاروان ایران در مسابقات آسیایی اظهار کرد: ورزشکاران و قهرمانان ایرانی در بازی‌های آسیایی، به ویژه زنان و دختران ایرانی که واقعاً درخشیدند و مدال‌های متنوعی گرفتند. ارزش بار ورزشکاران ما، به ویژه بانوان ورزشکار، فقط گرفتن مدال نیست، بلکه این خودش نشانه‌ای است از خودباوری، نشانه‌ای از رشد و پیشرفت زنان ما در زمینه‌های مختلف است.

بقایی گفت: هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران در سطح رئیس‌جمهور محترم شرکت کردند و از این فرصت برای رساندن صدای منطق، اقتدار و مظلومیت ایران به دنیا استفاده کردیم و تصور می‌کنم یکی از موفق‌ترین‌های ایران در مجامع بین‌المللی در هفته گذشته ما تجربه کردیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: نشست‌های مختلفی که وزیر و رئیس‌جمهور محترم با همکاری داشتند، با اندیشکده‌ها و با اهالی رسانه، از حیث تبیین مواضع ایران بسیار مفید و گویا بود.

بقایی درباره سفر نتانیاهو به امارات تصریح کرد: توصیه ما به همه کشورهای همسایه این است که ما به همسایگی و به اصل حسن همجواری پایبند هستیم و متقابلاً انتظار داریم کشورهای همسایه این را رعایت کنند و اجازه ندهند که امکاناتشان، قلمروشان مورد سوءاستفاده طرف‌هایی قرار بگیرد که نشان دادند در عمل هیچ ارزشی برای امنیت و رفاه کشورهای منطقه قائل نیستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با تقریباً همه کشورهای خلیج فارس دیدار شد. جا دارد اشاره بکنم به یک مورد که به نظرم مهم بود؛ آزادی تعدادی از هموطنانمان که دیشب انجام شد، برای ما ارزشمند است و جا دارد از مقامات بابت همکاری در این زمینه تشکر کنیم و این یکی از موضوعاتی بود که در مجمع با طرف اماراتی مطرح شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: تأکید می‌کنم که موضوع سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از امکانات کشورهای منطقه برای ناامن‌سازی منطقه و برای تعرض نظامی علیه ایران است که حتماً باید مورد توجه ویژه کشورهای منطقه قرار بگیرد. نباید به هیچ عنوان اجازه دهند که امکانات مورد استفاده قرار بگیرد و این یک مطالبه حقوقی بین‌المللی است و یک توقعی است که به عنوان یک کشور همسایه، از همه کشورهای همسایه ما داریم.

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