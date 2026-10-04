باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروز دومین سالگرد انتصاب بنده به‌عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه است، گفت: هفته دفاع مقدس، هفته‌ای است که برای ما ایرانی‌ها یادآور یک تاریخ بسیار درخشان از مجاهدت و دفاع حماسی ایرانیان، از شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس است. دفاع مقدس برای ما پشتوانه‌ای که در لحظه عمرمون به عنوان یک ایرانی بهش نیاز داریم، به ویژه در شرایط کنونی که ما مواجهیم با دشمنان.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک به کاروان ایران در مسابقات آسیایی اظهار کرد: ورزشکاران و قهرمانان ایرانی در بازی‌های آسیایی، به ویژه زنان و دختران ایرانی که واقعاً درخشیدند و مدال‌های متنوعی گرفتند. ارزش بار ورزشکاران ما، به ویژه بانوان ورزشکار، فقط گرفتن مدال نیست، بلکه این خودش نشانه‌ای است از خودباوری، نشانه‌ای از رشد و پیشرفت زنان ما در زمینه‌های مختلف است.

بقایی گفت: هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران در سطح رئیس‌جمهور محترم شرکت کردند و از این فرصت برای رساندن صدای منطق، اقتدار و مظلومیت ایران به دنیا استفاده کردیم و تصور می‌کنم یکی از موفق‌ترین‌های ایران در مجامع بین‌المللی در هفته گذشته ما تجربه کردیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: نشست‌های مختلفی که وزیر و رئیس‌جمهور محترم با همکاری داشتند، با اندیشکده‌ها و با اهالی رسانه، از حیث تبیین مواضع ایران بسیار مفید و گویا بود.

همسایگان اصل حسن همجواری را رعایت کنند

بقایی درباره سفر نتانیاهو به امارات تصریح کرد: توصیه ما به همه کشورهای همسایه این است که ما به همسایگی و به اصل حسن همجواری پایبند هستیم و متقابلاً انتظار داریم کشورهای همسایه این را رعایت کنند و اجازه ندهند که امکاناتشان، قلمروشان مورد سوءاستفاده طرف‌هایی قرار بگیرد که نشان دادند در عمل هیچ ارزشی برای امنیت و رفاه کشورهای منطقه قائل نیستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با تقریباً همه کشورهای خلیج فارس دیدار شد. جا دارد اشاره کنم به یک مورد که به نظرم مهم بود؛ آزادی تعدادی از هموطنانمان که دیشب انجام شد که برای ما ارزشمند است و جا دارد از مقامات بابت همکاری در این زمینه تشکر کنیم و این یکی از موضوعاتی بود که در مجمع عمومی سازمان ملل با طرف اماراتی مطرح شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: تأکید می‌کنم که موضوع سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از امکانات کشورهای منطقه برای ناامن‌سازی منطقه و برای تعرض نظامی علیه ایران است که حتماً باید مورد توجه ویژه کشورهای منطقه قرار بگیرد. نباید به هیچ عنوان اجازه دهند که امکانات مورد استفاده قرار بگیرد و این یک مطالبه حقوقی بین‌المللی است و یک توقعی است که به عنوان یک کشور همسایه، از همه کشورهای همسایه ما داریم.

بقایی گفت: پاسخ ما در همان مسیر برگشت، به طرف میانجی منعکس شد. پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتند، کم‌وبیش در راستای حوادث یا بازگرداندن اهمیت به این‌ها بود. این امر مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی آمریکایی‌هاست که بارها در مورد آن صحبت شده است؛ از جمله توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم‌ها و سایر اقدامات مداخله‌جویانه؛ همه آن چیزهایی که خیلی سریع قبلاً در چارچوب تفاهم ۲۸ خرداد درج شده بود، به اضافه مواردی که قاعدتاً در این چند ماه اخیر اضافه شده است. ملاحظاتی که آمریکایی‌ها داشتند و از طرف میانجی به ما منتقل شد، در همان نشست ملاحظات ما متقابلاً پاسخ داده شد. در رابطه با برخی جزئیات، ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و نکات‌مان را هم به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.

اعتراض ایران به انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: مراتب اعتراض رسمی ایران به انگلیس ابلاغ شده است. اینکه انگلیس مستقیماً از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی برای تجاوز نظامی علیه ایران در این جنگ غیرقانونی مشارکت داشته، فکر می‌کنم کسی تردید ندارد. اعترافات دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه در جریان تجاوز از پایگاه‌های واقع در اروپا استفاده شد، باید سریع پاسخگو باشد. دولت انگلیس نمی‌تواند با ادعاهای ساختگی و کذب علیه ایران از مسئولیت خودش فرار کند. اینکه ایران را به‌عنوان تهدید یا دارای نیت خصمانه معرفی بکنند، به هیچ عنوان نمی‌تواند این واقعیت را کنار بزند که انگلیس عملاً در اقدام خصمانه علیه ایران مشارکت داشته است. بنابراین این ادعاها هم توهین، فرافکنی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: نزدیک‌ترین رویداد دیپلماتیک ما در روزهای آینده، سفر آقای رئیس‌جمهور به شهر آوازه در ترکمنستان است، برای شرکت در دو رویداد که یکی‌ از آن هفدهمین کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون تنوع زیستی که فکر می‌کنم پنجشنبه برگزار خواهد شد و دیگری شرکت در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع یا سی‌آی‌اس خواهد بود.

بقایی گفت: خروج آمریکا از عراق، به نظر ما، این یک اتفاق بسیار مهم و مبارک است؛ از جهت تحکیم سیادت و حاکمیت ملی عراق و از سوی دیگر، خوب، نشانگر شکست آمریکاست. بعد از ۲۳ سال اشغال یک کشور، تبعات آن را در این دو دهه دیدیم که صورت گرفت در جریان اشغال عراق توسط آمریکا و متحدینش. ما هیچ‌وقت جنایت زندان ابوقریب را، برای نمونه، فراموش نخواهیم کرد. جنایات داعش و تروریسم تکفیری یکی از محصولات اشغال عراق بود چون اشغال خارجی بسترساز ناامنی در کشورها می‌شود و قاعدتاً تروریسم یکی از بزرگ‌ترین بهره‌برداران از مداخله است. امیدواریم که این گام مهم منجر شود به تقویت هرچه بیشتر هم روابط دو کشور و هم صیانت از حاکمیت ملی و استقلال عراق که برای هر کشوری در منطقه بسیار مهم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ترامپ، تقصیر در عدم پیشرفت مذاکره با ایران را به این نسبت داده که اساساً نمی‌داند طرف مذاکره در داخل ایران چه کسی است و باید با چه کسی صحبت کنیم. شما هیچ کشوری را به انسجام و نظم در تصمیم‌گیری به اندازه ایران پیدا کنید البته آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانند که طرف‌شان در ایران کیست و به‌خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد لذا مشکل اتفاقاً برعکس است؛ مشکل در نوسان مقام‌های آمریکایی، جناح‌های مختلفی که در آمریکا وجود دارند و خیلی وقت‌ها نقش‌های همدیگر را خنثی می‌کنند، موضع‌گیری‌های بسیار متناقض، تغییرات مکرر در خواسته‌ها و مواضع. این یک معضل اساسی است.

بقایی گفت: طرح هفت‌مرحله‌ای یا هفت‌روزه‌ی ایران، جدیدترین ابتکاری بود که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و به گمانم دنیا نیز به‌روشنی دید که این رویکرد، رویکردی مسئولانه است. اکنون باید دید طرف مقابل به این رویکرد ایران چه پاسخی خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: پیش‌تر نیز عرض کرده بودم و امروز نیز وزیر امور خارجه به آن اشاره کردند که تجارب پیشین نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به هیچ روی به رویکردهای دیپلماتیک پایبند نیستند و همواره، با بهانه یا بی‌بهانه، از مسیر دیپلماسی فاصله می‌گیرند. به همین دلیل است که ما نیز هنگامی که از دیپلماسی سخن می‌گوییم، قاطعانه از منابع و امنیت ملی ایران دفاع خواهیم کرد. نیروهای مسلح ما هوشیار و مستقل، آماده‌ی دفع هرگونه شرارت از جانب طرف‌های ایران هستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود، سرسخت و مصمم عمل خواهد کرد. در این هفت ماه، که ایرانیان حاکمیت ایران و کرامت آن را پاس می‌دارند، از هر ابزاری برای دفع تهدید استفاده می‌کنند؛ بنابراین اظهارات تحریک‌آمیز درباره‌ی ایرانیان نمی‌تواند اثرگذار باشد. ما، همان‌گونه که عرض کردم، هم بر تقویت توانمندی‌های دفاعی و هم بر استفاده از تجارب یک سال و نیم اخیر متمرکز هستیم.

خروج از NPT در محافل سیاسی مطرح است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره حمایت احتمالی وزارت خارجه از طرح مجلس شورای اسلامی برای خروج احتمالی از NPT گفت: این بحث در محافل سیاسی و نخبگانی ایران بسیار جدی است. ایران به عنوان عضو ان‌پی‌تی از سال ۱۹۷۰ تاکنون، به عنوان طرفی که کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده، به بدترین وجه مورد تعرض نظامی قرار گرفته؛ دانشمندانش ترور شده‌اند و تأسیسات هسته‌ای‌اش مورد حمله قرار گرفته است. این پرسش جدی مطرح است که اگر قرار است کشوری در معاهده منع اشاعه حضور دارد، باید بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود و از حقوق خود استفاده کند، نه اینکه برعکس، مدام در معرض فشار، تهدید و حمله نظامی باشد. بنابراین این پرسش، پرسش جدی‌ای است.

بقایی تاکید کرد: وزارت خارجه نیز تابع تصمیم نهادهای ذی‌صلاح کشور است، اما فعلاً ما عضو معاهده هستیم و مادامی که در این معاهده عضویت داریم، قاعدتاً از تعهدات خود نیز آگاه هستیم.

با روسیه و چین در حال مشورت هستیم

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اظهارات پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست والدای در مورد ایران، تحریم‌ها و همکاری‌های هسته‌ای بین تهران و مسکو، گفت: روابط ما به روسیه روابط بسیار خوبی است، هم در سطح روابط دوجانبه و هم در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل، بریکس و شانگهای. هم‌چنین در مورد بسیاری از مسائل بین‌الملل دیدگاه‌های ایران و روسیه مشترک و یکسان است از جمله در مخالفت با یک جانبه‌گرایی و نظامی‌گری که جامعه بین المللی اکنون با آن روبروست. در ارتباط با جنگ تحمیلی سوم نیز روسیه موضع ارزشمندی گرفت و تجاوز نظامی به ایران را محکوم کرد.

بقایی ادامه داد: در ارتباط با موضوع هسته‌ای نیز ما و روسیه، همیشه با یکدیگر مشورت و گفت‌وگو داریم و هر تحولی که رخ دهد با دو کشور مهم شورای امنیت یعنی چین و روسیه مشورت می‌کنیم و در این ارتباط هماهنگی انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد طالبان در افغانستان و تعطیلی برخی مراکز فرهنگی و بهداشتی مرتبط با ایران گفت: این گزارش‌ها و اخبار را ما هم دریافت کردیم. موضوع برای ما بسیار مهم است و ما در تعامل با مقام‌های ذی‌ربط در کابل این موضوع را مطرح کردیم. حتماً در ادامه هم این بحث را با جدیت طرح و پیگیری خواهیم کرد.