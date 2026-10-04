تعطیلی ادارات و مدارس کرمان به علت گرد و غبار

تمامی ادارات دولتی، موسسات عمومی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی «بخش مرکزی کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد» امروز یک‌شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ به اعلام اداره‌کل مدیریت بحران استان و با توجه به تداوم آلودگی و افزایش شاخص‌های آلایندگی، با تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار استان و به منظور حفظ سلامت شهروندان، فعالیت تمامی ادارات دولتی، موسسات عمومی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی «بخش مرکزی کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد» امروز یک‌شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل می‌باشد.

تصمیم‌گیری در شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه بر عهده فرمانداران می‌باشد.

«اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان»

برچسب ها: تعطیل ، گرد و غبار
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