باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مردمی‌سازی نظام مالیاتی، افزایش شفافیت و تقویت مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت‌های کشور به شمار می‌رود. این طرح با فراهم کردن امکان انتخاب پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از سوی مودیان مالیاتی، زمینه هدایت هدفمند منابع عمومی به سمت اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم کرده است.

علاوه بر این، مشارکت مستقیم مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌های پرداختی، موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی، تقویت نظارت اجتماعی بر هزینه‌کرد منابع و ایجاد پیوند ملموس میان پرداخت مالیات و نتایج حاصل از آن در زندگی مردم می‌شود.

در سومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، بخش آب و انرژی به یکی از اصلی‌ترین محورهای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به این حوزه در سال ۱۴۰۵ به ۵.۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی بیش از ۴.۳ برابری را تجربه کرده است. این افزایش قابل‌توجه نشان‌دهنده توجه ویژه مودیان به اهمیت راهبردی زیرساخت‌های آب و انرژی و ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش‌هاست. در شرایطی که ناترازی انرژی و محدودیت منابع آبی از جمله چالش‌های اساسی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های مرتبط، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت تأمین انرژی و بهبود مدیریت منابع آب ایفا کند.

محمدصالح جوکار نماینده مجلس با اشاره به گسترش حجم اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: نشان‌دار کردن مالیات‌ها باعث افزایش شفافیت و اعتماد مردم و مؤدیان به روندهای مالیاتی می‌شود. از این رو گسترش این طرح در سال ۱۴۰۵ نسبت به دو سال قبل، اقدام درستی است.

وی ادامه داد: وقتی مؤدی می‌داند مالیات پرداختی‌اش در چه پروژه‌ای هزینه می‌شود، انگیزه بیشتری برای پرداخت داوطلبانه خواهد داشت و این امر به تقویت فرهنگ مالیاتی در جامعه کمک می‌کند. این رویکرد، رابطه میان دولت و مردم را از یک رابطه یک‌طرفه به یک مشارکت آگاهانه تبدیل می‌کند.

این نماینده مجلس در رابطه با افزایش تمکین مالیاتی مودیان با تداوم اجرا و گسترش اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سومین دوره تأکید کرد: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سال سوم از سوی وزارت اقتصاد اقدام درستی است. این اقدام مستقیما منجر به افزایش تمکین مالیاتی مودیان خواهد شد.

وی در پایان گفت: لازم است دولت اقدامات لازم را در راستای جلب اعتماد مردم به کار بگیرد و این اقدام مستقیما اعتماد و اطمینان مردم به نظام مالیاتی را تقویت می‌کند.