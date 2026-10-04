سرمربی تیم ملی کشتی آزاد پس از پایان بازی های آسیایی گفت: کسب چهار مدال طلا، به لحاظ فنی و تکنیکی نیز نحوه مبارزات بچه‌ها بسیار دلچسب بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از پایان رقابت‌های آزادکاران کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا کشتی اظهار داشت: در وهله اول این پیروزی را تقدیم مردم شریف و خوب ایران می‌کنم. این موفقیت بی‌تردید لطف خداوند متعال و اهل بیت (ع) بود که زحمات شبانه‌روزی بچه‌ها را به نتیجه رساند.

او ادامه داد: سوای نتیجه و ثبت این افتخار تاریخی با کسب چهار مدال طلا، به لحاظ فنی و تکنیکی نیز نحوه مبارزات بچه‌ها بسیار دلچسب بود. زیرگیری‌ها، اجرای فنون ناب کشتی و آمادگی بدنی قبراق و سرحال ملی‌پوشان بسیار امیدوارکننده بود.

درستکار با تمجید از همکاران خود افزود: این موفقیت حاصل زحمات تمام اعضای کادر فنی، مربی بدنساز، آنالیزورها، پزشک تغذیه و ماساژور تیم است که در کنار یکدیگر این افتخار را رقم زدند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به برنامه‌های آتی تیم تصریح کرد: کار ما تازه آغاز شده است؛ این پیروزی دلچسب تمام شد و از فردا صبح پس از بازگشت به تهران، مستقیماً وارد اردوی تیم ملی می‌شویم چرا که کار اصلی ما باقی مانده است. چهار هفته بسیار پرفشار را پیش‌رو داریم؛ در صورت صدور روادید، مسابقات امید‌های جهان و بلافاصله دو هفته بعد رقابت‌های قهرمانی جهان را خواهیم داشت تا ان‌شاءالله بتوانیم در این دو میدان پیش‌رو نیز سربلند شده و دل مردم عزیز را شاد کنیم.

درستکار در پایان ضمن قدردانی از مدیریت فدراسیون و عوامل پشتیبان خاطرنشان کرد: به رئیس فدراسیون به خاطر پشتیبانی‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه از تیم‌های ملی تبریک و خداقوت می‌گویم. همچنین از تمامی اعضای کادر فنی، پرسنل فدراسیون و مجموعه اندیشکده که برادرانه و خالصانه در این مدت کنار ما بودند قدردانی می‌کنم. این پیروزی سهم شخص خاصی نیست، بلکه متعلق به تمامی زحمت‌کشانی است که برای ارتقای جایگاه کشتی ایران تلاش می‌کنند.

برچسب ها: پژمان درستکار ، تیم ملی کشتی آزاد ایران ، کشتی ، کشتی آزاد ، بازی های آسایی
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