اصلاح و توسعه بیش از چهار هزار متر از شبکه آبرسانی بهاباد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی - هاشم نیکخواه سرپرست امور آبفای شهرستان بهاباد گفت: در راستای کاهش هدررفت آب، رفع فرسودگی شبکه‌های قدیمی، کاهش حوادث و اتفاقات و استانداردسازی انشعابات، عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب در شهر بهاباد و روستا‌های وحدت‌آباد و آسفیچ اجرا شد.

وی افزود: در مجموع چهار هزار و ۲۰۰ متر از شبکه توزیع آب در این پروژه اصلاح و توسعه یافته که سه هزار و ۵۰۰ متر آن مربوط به شهر بهاباد و ۷۰۰ متر نیز در روستا‌های وحدت‌آباد و آسفیچ اجرا شده است.

سرپرست امور آبفای شهرستان بهاباد ادامه داد: اصلاح خطوط فرسوده شبکه توزیع آب، کاهش حوادث و اتفاقات شبکه و بهبود فشار آب از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه است که با بهره‌برداری از آن، زمینه تأمین پایدارتر آب شرب برای حدود هفت هزار و ۵۰۰ مشترک شهر بهاباد فراهم می‌شود.

نیکخواه اعتبار اجرای این پروژه را ۱۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: نوسازی و توسعه شبکه توزیع آب، علاوه بر کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری منابع آبی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و پایداری خدمات‌رسانی دارد و آبفای شهرستان بهاباد اجرای طرح‌های زیرساختی برای رفع فرسودگی شبکه و پاسخ‌گویی به نیاز‌های آبی شهروندان و روستاییان را دنبال می‌کند.