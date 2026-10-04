باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس قصد دارد که امتیاز یک تیم در لیگ های پایین تر خریداری کند تا تیم «ب» تشکیل بدهد تا بازیکنان جوان و مستعد بتوانند بیشتر بازی کنند و در آینده به تیم بزرگسال راه یابند.

مدیران سرخپوش در ابتدا به دنبال خرید امتیاز یک تیم دسته اولی بودند، اما در نهایت نتوانستند که برنامه خود را عملی کنند و یک تیم دسته اولی بخرند. حالا آنها به دنبال خرید امتیاز یک تیم از لیگ دسته دوم هستند تا بتوانند تیم «ب» خود را تشکیل بدهند.

پیگیری های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس نشان می دهد که تیم های دسته دومی پادیاب خلخال و شایان دیزل شیراز گزینه‌های اصلی باشگاه پرسپولیس برای خرید امتیاز هستند.

البته گفته می شود مدیریت باشگاه پرسپولیس موفق شده که رضایت مسئولان باشگاه پادیاب خلخال را به دست آورد و امتیاز این باشگاه را خریداری کرده است تا تیم «ب» خود را تشکیل بدهد.

باشگاه پرسپولیس قصد دارد امتیاز مربوطه به تیم خریداری شده را به تهران منتقل کند تا این تیم تحت نظارت و مدیریت سرخپوشان پایتخت فعالیت خود را آغاز کند.