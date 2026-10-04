باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بارندگی در محورهای استان البرز، رانندگان پیش از آغاز سفر نسبت به اطلاع از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر اقدام کنند.

وی افزود: بارندگی می‌تواند سبب لغزندگی سطح جاده‌ها شود، بنابراین رانندگان هنگام تردد باید سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل داشته باشند.

کرمی با اشاره به کوهستانی بودن بخش‌هایی از محورهای مواصلاتی استان گفت: احتمال ریزش سنگ در برخی نقاط کوهستانی و مستعد وجود دارد و رانندگان باید در این محدوده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و از توقف در حاشیه جاده‌ها به‌ویژه در نقاط مستعد ریزش سنگ، خودداری کنند.

رییس پلیس راه البرز یادآورشد که روز گذشته نیز به دلیل بارش باران شدید در این استان ، شاهد چند فقره ریزش سنگ و گل ولای در جاده چالوس بودیم که توسط کارکنان راهداری پاکسازی شد.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال بارندگی و افزایش حجم روان‌آب‌ها، مسافران از توقف و استقرار در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

رییس پلیس راه البرز بیان کرد: رانندگان در صورت ضرورت انجام سفر، ضمن همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز، به توصیه‌های پلیس و اطلاعیه‌های هواشناسی توجه داشته باشند.

کرمی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و خودداری از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده‌ها می‌تواند به تردد ایمن‌تر و کاهش حوادث جاده‌ای کمک کند.

منبع ایرنا