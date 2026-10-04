باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود ادعا کرد که درباره ایران تصمیم مهمی در پیش دارد.

ترامپ با اشاره به اینکه ایران در عمل از هرگونه برنامه‌ای برای رسیدن به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کرده است، تصریح کرد: درباره ایران تصمیمی خواهد گرفت.

او در اظهاراتی رسانه‌ای گفت: تصمیمی دارم که باید درباره ایران بگیرم و آن را به شیوه آسان یا دشوار اجرا خواهیم کرد.

ترامپ بار دیگر لفاظی های خود علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت: ایران به هیچ عنوان نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: همان‌طورکه می‌دانید، ایران در عمل از تمام برنامه‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کنار کشیده است.

منبع: واع