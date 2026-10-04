رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود ادعا کرد که درباره ایران تصمیم مهمی در پیش دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود ادعا کرد که درباره ایران تصمیم مهمی در پیش دارد.

ترامپ با اشاره به اینکه ایران در عمل از هرگونه برنامه‌ای برای رسیدن به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کرده است، تصریح کرد: درباره ایران تصمیمی خواهد گرفت.

او در اظهاراتی رسانه‌ای گفت: تصمیمی دارم که باید درباره ایران بگیرم و آن را به شیوه آسان یا دشوار اجرا خواهیم کرد.

ترامپ بار دیگر لفاظی های خود علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت: ایران به هیچ عنوان نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: همان‌طورکه می‌دانید، ایران در عمل از تمام برنامه‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کنار کشیده است.

منبع: واع

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
ترامپ بودجه مرتبط با جنگ اوکراین را به متحدان آمریکای لاتین اختصاص داد
توافق گروه هفت برای آزادسازی ذخایر نفت و گازوئیل با هدف مهار قیمت‌ها
واکنش تند اتحادیه اروپا به تهدید آمریکا درباره صادرات گازوئیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
ترامپ قمارباز پست جنایتکار همیشه در مورد ایران غلط زیادی می‌کند هیچ راهی ندارد و .باید تمام شروط ایران را قبول بکند و غرامت جنگ را بپردازد. بعد نیروهای ارتش تورویستی و مزدورانش را از منطقه غرب آسیا بیرون ببرد. ایران در نهایت انتقام خون رهبر شهید و دانشمندان و فرماندهان و مردم ایران از او ونتانیاهو پلید وجنایتکار خواهد گرفت.وبه درک واصل خواهند شد.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
ایشالا که خیره
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
ببند دهان گشاد را
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
تو اصلا عددی نیستی که بخوای در مورد ایران تصمیم بگیری سگ زرد
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
خدا بخیر کنه این دیوانه زنجیری باز چه خوابی دیده
۱
۱۱
پاسخ دادن
بازداشت فرد دیگری در انگلیس در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه فیرفورد
اصابت پرتابه به کشتی تجاری در تنگه هرمز؛ ۱۱ تبعه هند زخمی شدند
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
گوترش خواستار پایان جنگ و بازگشت آمریکا و ایران به دیپلماسی شد
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
لاوروف: اظهارات ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه را جدی می‌گیریم
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
یمن: آسمان عربستان به‌جز مکه و مدینه منطقه جنگی است
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
آخرین اخبار
سوئد سامانه پاتریوت به لهستان ارسال می‌کند
آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سوچی روسیه
هشدار امنیتی انگلیس درباره حملات موشکی و پهپادی در عربستان
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
هزاران دانش‌آموز و دانشجو در پاریس علیه افزایش بودجه نظامی تظاهرات کردند
شهردار سن‌دیگو به ترامپ: شهر ما را از اظهارات بی‌پروا درباره جنگ دور نگه دارید
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی حماس برای حمله علیه رژیم صهیونیستی
بازداشت فرد دیگری در انگلیس در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه فیرفورد
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
گوترش خواستار پایان جنگ و بازگشت آمریکا و ایران به دیپلماسی شد
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
واشنگتن: پیوستن اوکراین به ناتو روی میز نیست
اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه به تظاهرات سراسری کشیده شد
اصابت پرتابه به کشتی تجاری در تنگه هرمز؛ ۱۱ تبعه هند زخمی شدند
لاوروف: اظهارات ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه را جدی می‌گیریم
قطر: تماس‌ها برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه دارد
خشم کالیفرنیا از ترامپ: او خطرناک و ناپایدار است
یمن: آسمان عربستان به‌جز مکه و مدینه منطقه جنگی است
حمله با چاقو در مدرسه‌ای در استانبول؛ ۸ دانش‌آموز زخمی شدند
حمله پهپادی به دو کشتی تجاری در آب‌های بلغارستان
نخستین آزمایش پروازی موشک هایپرسونیک آمریکا
افزایش آماده‌باش ارتش اسرائیل در آستانه سالگرد ۷ اکتبر
سازمان ملل: آوارگی بیش از ۱۸۴ هزار نفر در یمن
بانک جهانی: اقتصاد خاورمیانه در سال جاری، ۲.۱ درصد کوچک می‌شود
کاهش قیمت نفت در آسیا در سایه نگرانی از اختلال عرضه
عربستان: ۳ نفر در حمله به فرودگاه‌های نجران و جیزان زخمی شدند
سرقت اطلاعات نزدیک به ۹۵۰ هزار عضو یک شرکت ژاپنی در حمله سایبری
گوترش در پاکستان؛ کشمیر و نقش اسلام‌آباد در تحولات منطقه‌ای روی میز