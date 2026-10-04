باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره نتایج جلسه میز ماکارونی استان که با حضور نمایندگان انجمن ماکارونی و اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، گفت: به گفته نمایندگان انجمن، بر اساس تعهدات پیشین، قرار بود گندم به‌صورت سه ماه یک‌بار و با قیمت مصوب به این مجموعه تحویل داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به اینکه به همین دلیل ظرفیت انبار گندم کارخانه‌های بزرگ ماکارونی کاهش یافته است، مطرح کرد: در این جلسه چند مصوبه تصویب شد. موضوع را با استاندار در میان گذاشتم و قرار شد صورت‌جلسه‌ای که انجمن ارائه کرده همراه با نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم شود. این نامه به امضای استاندار می‌رسد تا نگرانی‌های ما در این زمینه ابلاغ شود و کمک‌های لازم انجام گیرد.

بوربور بیان کرد: پیشنهاد نخست این است که دولت همانند گذشته، گندم کارخانه‌های ماکارونی را برای سه ماه آینده تأمین کند. بر اساس مصوبه‌ای که تصویب شد، کارخانه‌ها هم از همین امروز ثبت سفارش خود را انجام دهند و به دنبال خریداران گندم باشند. اگر قرار به خرید گندم است، پیشنهاد می‌شود که در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان صنعت ماکارونی خود دولت آن را خریداری کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز توضیح داد: بر اساس معادله‌ای که پیش‌تر تعیین شده بود، قرار بود گندم تا نرخ ۲۳ هزار تومان تأمین و ماکارونی هم به قیمت مصوب ۷۸ هزار تومان فروخته شود. بر همین اساس اکنون نیز قیمت ماکارونی باید متناسب با قیمتی که دولت گندم را تحویل می‌دهد، افزایش یابد و تولیدکنندگان نیز آن را توزیع کنند.

منبع تسنیم