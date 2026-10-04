عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ گفت: ایران جزء شش بورس برتر منطقه است و بورس پناهگاه بخش مهمی از نقدینگی مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سعید اسلامی بیدگلی، عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷، در نشست خبری این رویداد بیان کرد: اینوکس امسال همزمان با شصتمین سال فعالیت بازار سرمایه کشور است فعالیت بازار سرمایه در پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶، با معاملات بانک آن روزگاران، صنعت و معدن، آغاز شد. در آن سال هشت شرکت پذیرفته شده بودند و امروز که با یکدیگر صحبت می‌کنیم، موارد و ابزار‌های متعددی در بازار بورس و بازار‌های مالی کشور مورد معامله قرار می‌گیرد و بازار طی این سال‌ها توسعه بسیاری پیدا کرده است.

او افزود: این موضوع بهانه اصلی رویداد اینوکس ۲۰۲۷ است. هرچند این موضوع در گستره بازار سرمایه قرار می‌گیرد، اما اینوکس طی همه سال‌های گذشته موضوعات همه بازار‌های مالی را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین طبیعتاً در محور‌های اصلی کنفرانس که در خدمت دوستان ارائه خواهد شد و اطلاع‌رسانی گسترده‌تری نیز درباره آن صورت گرفته است، موضوعات مختلفی مطرح خواهد شد و نشست‌ها و سخنرانی‌های متعددی خواهیم داشت.

اسلامی بیدگلی گفت: طی سال‌های گذشته با راهنمایی اساتید در کمیته، تلاش شده است این رویداد نه تنها یک گردهمایی برای فعالان این حوزه و سیاست‌گذاران باشد، بلکه از لحاظ محتوایی نیز به ارتقای محتوا‌های تولیدشده در فضای بازار‌های مالی کشور کمک کند. فکر می‌کنم این رویداد تا حد خوبی به این موفقیت دست پیدا کرده است.

او بیان کرد: اینوکس ۲۰۲۷ جزء رویداد‌هایی خواهد بود که احتمالاً مانند دوره‌های گذشته مورد استقبال مدیران و فعالان بازار‌های مالی قرار خواهد گرفت. خود اینوکس‌ها در سال‌های گذشته واقعاً فرصت را فراهم کردند که جزئیات اتفاقاتی که در خود رویداد اینوکس می‌افتد، نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های صمیمانه و دوستانه‌ای که در پس این دورهمی‌ها شکل می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرد.

اسلامی بیدگلی افزود: به نظرم اینوکس یکی از رویداد‌هایی بود که همیشه مورد استقبال مدیران و فعالان بازار قرار داشت. حداقل من به عنوان یکی از فعالان بازار سرمایه می‌دانستم که این رویداد جزء رویداد‌های مهم و از جمله مسائلی بود که حضور در آن برای مدیران اهمیت داشت. فکر می‌کنم اتفاقاً حضور بازار سرمایه و بورس در آن طی همه سال‌های گذشته پررنگ بوده است.

توجه اینوکس به اقتصاد کلان جهان و مسائل ژئوپلیتیک ایران

عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ تصریح کرد: برنامه ما طی سال‌های گذشته این‌گونه بوده که همیشه توجهی به کل مسائل اقتصاد کلان جهانی داشته باشیم؛ چراکه به هر حال هر اقتصادی از رویداد‌های اقتصاد جهانی تأثیر خواهد پذیرفت در سنوات قبل به ویژه سال گذشته مسائل ژئوپلیتیک ایران نیز جزء محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های ما بود. چند مورد از نشست‌های پرمخاطب سال گذشته مربوط به این مسئله بود؛ به این دلیل که سال گذشته حتی دوستان غیر اقتصادی که بیشتر تخصص‌های مطالعات سیاسی و منطقه‌ای داشتند نیز در این نشست‌ها حضور پیدا کردند و جزء نشست‌های جذاب سال گذشته بود. طبیعتاً بعد از آن سراغ مسائل اقتصادی ایران می‌رفتیم و سپس به طور مشخص در بسیاری از نشست‌های تخصصی به موضوعات بازار‌های مختلف می‌پرداختیم.

هوش مصنوعی به یکی از محور‌های مهم اینوکس تبدیل شده است

او با اشاره به توجه ویژه اینوکس به مسائل تکنولوژیک در سال‌های گذشته اظهار کرد: یک نگاه ویژه هم طی سال‌های گذشته به مسائل تکنولوژیک داشته‌ایم. فکر می‌کنم به ویژه از سال ۲۰۲۰ به بعد، با عمومی شدن هوش مصنوعی، نمی‌شود از این موضوع غافل بود.

عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ افزود: همین امروز که با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کنیم، موضوعات هوش مصنوعی توسعه بسیار بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته پیدا کرده است، به طوری که بسیاری از ما عملاً در زندگی شخصی و به ویژه در حوزه‌های پژوهشی خود وابسته به آن شده‌ایم.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: هوش مصنوعی به یکی از تکنولوژی‌هایی تبدیل شده که شاید چند سال دیگر شبیه موبایل و تلفن و اینها نتوانیم بدون آن زندگی کنیم. با توجه به طرح‌ها و کاربرد‌هایی که دارند و نقش پررنگی که در زندگی ما ایفا می‌کنند، به سرعت همه زندگی ما را به خود وابسته خواهند کرد.

بودجه، تورم، رشد اقتصادی و اشتغال از محور‌های اینوکس ۲۰۲۷

او درباره محور‌های اقتصادی اینوکس ۲۰۲۷ گفت: موضوع اقتصاد ایران، مسائل بودجه با توجه به فصل برگزاری اینوکس ۲۰۲۷ که در میانه زمستان خواهد بود و نزدیک آغاز سال قرار دارد، از جمله محور‌های مورد توجه است. در بعضی موارد ممکن است مباحث بودجه تا آن تاریخ‌ها نیز ادامه پیدا کند.

اسلامی بیدگلی افزود: موضوع تورم ایران که امروز محل نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی، پژوهشگران و اقتصاددانان کشور است، همچنین موضوع نرخ رشد و مسئله اشتغال که چالش جدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، جزء محور‌هایی است که ما در سطح اقتصاد کلان تلاش خواهیم کرد درباره آنها نشست برگزار کنیم طبیعتاً پس از آن وارد حوزه بازار‌های مختلف خواهیم شد. در بازار سرمایه اساساً مسائل آینده نهاد‌های مالی و وضعیت اجتماعی در نهاد‌های مالی که چالش امروز نهاد‌های مالی است، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ اظهار کرد: در موضوعات بانک و بیمه نیز مسائل اقتصاد کلان و موضوعات تکنولوژیکی که به اصطلاح در حوزه سوپروژن و رگولاتوری در حال رخ دادن است، محور اصلی برخی از نشست‌های ما خواهد بود. در طی این نشست‌ها هم فرصت گفت‌و‌گو و همفکری برای برخی از مسائلی که شاید امروز مستقیماً با آنها مواجه نباشیم، اما فکر می‌کنیم در صورت گشایش‌های سیاسی ممکن است به موضوع مورد بحث ما تبدیل شوند، فراهم خواهد شد در این زمینه همفکری می‌کنیم تا آن روزگارانی که با این مسائل مواجه می‌شویم، دست خالی نباشیم و حداقل گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون آنها شکل گرفته باشد.

جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بازگشت ایران به اقتصاد بین‌الملل

عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ تصریح کرد: از جمله این مسائل می‌توان به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت ایران به فضای اقتصاد بین‌الملل، مسائل رقابت‌پذیری منطقه‌ای و هوشمند شدن بازار‌ها اشاره کرد. مدیریت ریسک و سبد سرمایه‌گذاری در بازار‌های هوشمند آینده، هوش مصنوعی، رمزارز‌ها و الگوریتم‌تریدینگ از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست‌ها خواهد بود تلاش می‌کنیم علاوه بر فعالان بازار‌های مختلف مالی، از اندیشمندان حوزه‌های مختلف نیز استفاده کنیم.

او درباره نحوه تعیین محور‌های نهایی اینوکس ۲۰۲۷ اظهار کرد: محور‌های اصلی موضوعاتی است که در حال حاضر روی آنها تمرکز داریم، البته نهایی شدن همه محور‌ها طی دوره‌های گذشته این‌گونه بوده و امسال هم همین‌گونه خواهد بود.

ایران در جمع ۶ بورس برتر منطقه

اسلامی بیدگلی همچنین با اشاره به جایگاه بازار سرمایه کشور اظهار کرد: ایران جزء شش بورس برتر منطقه است و بورس پناهگاه بخش مهمی از نقدینگی مردم است.