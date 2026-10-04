سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید متأثر از پدیده ال‌نینو، نسبت به آب‌گرفتگی معابر شهری در صورت عدم لایروبی به موقع هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده درباره احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلابی متأثر از ال‌نینو در برخی مناطق کشور، بر ضرورت تسریع در اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مدیریت شهری تأکید کرد.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم و مؤثر در کاهش آثار احتمالی بارش‌های شدید، آماده‌سازی مسیر‌های عبور آب در محدوده‌های شهری است، گفت: ضروری است شهرداری‌های محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به لایروبی و آزادسازی مسیل‌ها، آبراهه‌های شهری و کانال‌های تخلیه آب‌های سطحی اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به هشدار‌ها و اطلاع‌رسانی‌های پیشین درباره احتمال وقوع ال‌نینو و بارش‌های شدید و سیلابی، انتظار می‌رود این موضوع مورد توجه جدی مدیریت شهری قرار گیرد تا مسیر‌های عبور آب پیش از آغاز بارش‌ها از هرگونه انسداد و مانع پاکسازی شود.

سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: وجود نخاله‌های ساختمانی، زباله و سایر پسماند‌ها در مسیر مسیل‌ها و آبراهه‌های شهری می‌تواند ظرفیت عبور آب را کاهش دهد و در زمان بارش‌های شدید، زمینه آب‌گرفتگی معابر، خیابان‌ها و مناطق مسکونی را فراهم کند.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: در شرایط کنونی، پاکسازی و آزادسازی مسیر آبراهه‌ها از جمله اقداماتی است که با اجرای به‌موقع آن می‌توان بخشی از مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید را کاهش داد و آمادگی شهر‌ها را برای مدیریت روان‌آب‌ها افزایش داد.

وی در پایان خواستار توجه و اقدام سریع شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی برای تکمیل اقدامات پیشگیرانه و اطمینان از باز بودن مسیر‌های عبور آب در نقاط شهری شد.

منبع: شبکه خبری آب ایران

برچسب ها: صنعت آب ، بارش پاییزی
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