دانش آموزان دبستان روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد با اجرای سرود زیبا به نوگلان پرپر شده مدرسه شجره طیبه ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر حمله وحشیگرایانه و ددمنشانه آمریکایی – صهیونی به خاک پاک و مقدس کشورمان در جنگ تحمیلی سوم به مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان، ۱۶۸ دانش آموز معصوم و بی گناه این مدرسه به درجه رفیع شهادت رسیدند. به همین منظور دانش آموزان شهید کامیاب در روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی با اجرای سرود زیبا به نوگلان پرپر شده این مدرسه ادای احترام کردند.
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منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

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برچسب ها: اجرای سرود ، مدرسه ، دانش آموزان شهید
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