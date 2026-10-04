نماینده ولی فقیه در کردستان خدمت به مردم را والاترین عبادت نیروهای انتظامی دانست و فرمانده انتظامی استان نیز از کاهش ۱۳ درصدی سرقت و جهش ۴۴۹ درصدی در کشف کالای قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در نشست تبیین دستاوردهای انتظامی استان کردستان با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری (ع)، خدمت‌رسانی به جامعه و نفع‌رسانی به مردم را برتر از هر امر دیگری برشمرد و اظهار داشت: عبادت صرفاً به نماز و روزه محدود نمی‌شود و منفعت‌رسانی به مردم جایگاه بسیار رفیعی دارد که نیروهای مسلح و انتظامی با تلاش دلسوزانه خود در این مسیر حرکت می‌کنند.

وی لباس انتظامی را نماد آرامش و امنیت در جامعه خواند و با قدردانی از زحمات شبانه‌روزی پرسنل انتظامی تأکید کرد: نیروهای انتظامی نباید به حواشی توجه کنند، چرا که خدمت به مردم فرصتی الهی است و جامعه اسلامی به وجود چنین نیروهای مؤمن و مفیدی افتخار می‌کند.

در ادامه این دیدار، سردار الهی فرمانده انتظامی استان کردستان به تشریح دستاوردها و عملکرد مجموعه انتظامی استان پرداخت و با اشاره به تغییر رویکرد پلیس از حالت مأمور و معذور به سمت پلیس تکلیف‌مدار و پاسخگو اظهار داشت: امروز پلیس در تراز انقلاب اسلامی با باور و اعتقاد در حال خدمت است و در سایه رضایت فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح، مطالبات اجتماعی مردم با روحیه‌ای مضاعف پیگیری می‌شود.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به وضعیت مرزهای استان تصریح کرد: با استقرار بیش از ۹۵ درصد نیروهای مرزبانی در نقاط صفر مرزی، کردستان از امن‌ترین مرزهای کشور برخوردار است و با تجهیزات هوایی و بالگردی، هیچ‌گونه دغدغه‌ای در حوزه پشتیبانی لجستیک مرزها وجود ندارد.

سردار الهی درباره اقدامات مقابله با سرقت گفت: با ثبت سیستمی تماس‌های ۱۱۰ و پیگیری‌های کلانتری‌ها، امسال وقوع سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته و نرخ کشف به وقوع نیز با ۱۴ درصد رشد، از ۶۶ درصد در سال قبل به ۸۷ درصد ارتقا یافته است.

وی با اشاره به صیانت پلیس از اقتصاد و معیشت مردم ادامه داد: امسال کشفیات کالای قاچاق با ۴۴۹ درصد افزایش به ارزش ۲ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان و کشف احتکار با رشد ۵۳۲ درصدی به ۴ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده است، ضمن اینکه طی شش ماه گذشته بیش از ۴ میلیون لیتر سوخت و ۳ هزار و ۷۰۰ رأس احشام قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی کردستان به تشریح عملکرد حوزه مواد مخدر پرداخت و بیان کرد: کشفیات مواد مخدر با ۸۹ درصد رشد به مرز یک تُن رسیده و در راستای پاکسازی محلات نیز بیش از یک‌هزار خرده‌فروش دستگیر و ۲۳۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد؛ همچنین پلیس این آمادگی را دارد که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های نگهداری، تمامی معتادان متجاهر استان را ظرف مدت ۴۸ ساعت جمع‌آوری و ساماندهی کند.

سردار الهی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی فوتی‌ها و ۳۵ درصدی مصدومان تصادفات جاده‌ای استان اضافه کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در هر دقیقه به‌طور میانگین ۱۰۰ تماس عملیاتی را مدیریت می‌کند که ۷۰ درصد آن ماهیت مشاوره‌ای و راهنمایی دارد و این نشان از اعتماد مردم به پلیس است؛ نیروهای انتظامی استان با تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا و رهبر معظم انقلاب با تمام توان در مسیر حفظ نظم و امنیت پایدار ایستاده‌اند.