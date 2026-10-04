باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شهادت تعدادی از دانشمندان و نیرو‌های انتظامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: واقعاً دانشمندان عزیزی که به دست دشمن به شهادت رسیدند، تکرارنشدنی هستند و همچنین تعدادی از همکاران ما در انتظامی تهران بزرگ به شهادت رسیدند.

وی افزود: اگر یک گام عقب‌تر برگردیم، باید بگویم که در هیچ جای دنیا و در هیچ جنگی، حمله به پلیس مرسوم نیست و اصلاً چنین چیزی وجود ندارد؛ اما به واسطه اینکه دشمن می‌خواست جدول جنایت‌های خود را کامل کند، حمله به پلیس در ایران را آغاز کرد.

محمدیان گفت: از تاریخ ۲۳ خرداد، یعنی دو روز پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، نخستین مرکزی که در کشور از مجموعه پلیس مورد حمله قرار گرفت، مرکز پلیس تهران بزرگ بود.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: از قبل پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌های لازم انجام شده بود و بحمدالله آنچه دشمن به‌عنوان اهداف خود در حمله به مقر‌های پلیس، شهید کردن یا مجروح کردن همکاران و از بین بردن توان عملیاتی آنها دنبال می‌کرد، محقق نشد؛ چراکه کشور با توجه به تهدیداتی که پیش‌بینی می‌شد، همه آمادگی‌ها را ایجاد کرده بود و پلیس نیز از این آمادگی برخوردار بود.

وی تصریح کرد: دشمن به دنبال این بود که روحیه همکاران ما را بگیرد و آنها را سرگرم مسائل خودش کند، اما باز هم یکی از همان اشتباهاتی را که طی ۴۶، ۴۷ سال گذشته مرتکب شده، تکرار کرد؛ چراکه هر کدام از همکاران ما که شهید یا جانباز شدند، روحیه ایثار و شهادت‌طلبی را در دیگر همکاران بیشتر کردند.

محمدیان خاطرنشان کرد: همکارانی داشتیم که برادرشان شهید شده بود، اما حتی برای مراسم تشییع و تدفین برادرشان نیز گفتند "امروز من واجب است در این سنگر بمانم و از کشورم دفاع کنم. "

رئیس پلیس پایتخت افزود: همکارانی داشتیم که چند روز از آغاز جنگ گذشته بود و از آنها خواستیم حداقل برای دیدن خانواده‌هایشان بروند، اما گفتند تا زمانی که جنگ ادامه دارد، باید در اینجا حضور داشته باشند و نرفتند.

وی با اشاره به ایثارگری نیرو‌های پلیس و حمایت خانواده‌های آنان گفت: از این ایثارگری‌ها بسیار دیدیم. خانواده‌های همکاران نیز به آنها روحیه می‌دادند و حتی اعلام می‌کردند که در مأموریت بمانند و هر زمان مأموریت تمام شد، به خانه برگردند.

محمدیان با اشاره به نحوه فعالیت نیرو‌های پلیس پس از حملات دشمن اظهار کرد: همکاران ما در جریان حملات در مقر‌های پلیس شهید نشدند، اما شاهد بودیم که دشمن خیابان‌ها، ایست‌های بازرسی، گشت‌ها و حتی مقر‌های پلیس را مورد هدف قرار داد.

وی ادامه داد: پس از حمله و با توجه به تهدیداتی که برای سایر مقر‌های پلیس وجود داشت، همکاران ما در خیابان‌ها، داخل پارک‌ها، پیاده‌رو‌ها و مقابل مقر‌ها با فاصله از ساختمان‌ها مستقر شدند. برخی از آنها داخل خودرو یا روی موتورسیکلت و حتی خودرو‌ها را به‌عنوان مقر‌های جایگزین قرار دادند و به مردم خدمات‌رسانی کردند، پاسخگوی مردم بودند و گشت‌زنی و تأمین امنیت را انجام دادند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: این اقدامات در کنار سایر رزمندگانی که در صحنه حضور داشتند، از جمله عزیزان بسیج، سپاه، ارتش و نیرو‌های مردمی انجام شد.

محمدیان با قدردانی از حمایت مردم از نیرو‌های پلیس و سایر نیرو‌های خدمت‌رسان اظهار کرد: صحنه‌های متعددی دیدیم که مردم به این عزیزان مراجعه می‌کردند، هم ابراز همدردی و هم تشکر می‌کردند. خود ما نیز وقتی مردم را می‌دیدیم، از میزان تشکر و محبت آنها شرمنده می‌شدیم.

وی افزود: به این مردم که این‌چنین در صحنه حضور داشتند، حمایت کردند و در کنار خدمتگزاران خود در پلیس و دیگر سازمان‌ها بودند، افتخار می‌کنیم و صمیمانه از آنها تشکر می‌کنیم.

محمدیان در ادامه با اشاره به بازگشت بسیاری از شهروندانی که در جریان جنگ از تهران خارج شده بودند، اظهار کرد: بسیاری از شهروندانی که بنا به توصیه خود ما از شهر خارج شده بودند، پس از بازگشت به ما می‌گفتند که فکر می‌کردیم وقتی برگردیم، خانه‌ها غارت شده یا مراکز صنفی آسیب دیده است، اما وقتی برگشتیم، دیدیم همه چیز سر جای خودش است و از پلیس و سایر دستگاه‌های مسئول تقدیر و تشکر می‌کردند.

وی افزود: این وظیفه ماست؛ ما یک روزی به هر حال نوکری مردم را کرده‌ایم و گفته‌ایم که کوچک شما و خدمتگزار شما هستیم و برای همیشه نیز به این خدمتگزاری افتخار می‌کنیم.

رئیس پلیس پایتخت در ادامه با اشاره به تهدیدات احتمالی علیه امنیت کشور گفت: پیامی که برای آن دشمنی که خواب‌های بدی برای امنیت این کشور دیده و همچنین برای افرادی که ممکن است در داخل کشور تفاله‌های آنها باشند، داریم این است که انتظامی کشور برای انجام مأموریت و تأمین امنیت شهروندان، آماده‌تر از همیشه و حتی آماده‌تر از پیش از دو جنگ و آن کودتای نافرجام است.

محمدیان تصریح کرد: همان‌گونه که همه عزیزان ما در سپاه، بسیج و ارتش آماده هستند و دستشان روی ماشه است تا اگر دشمن تحرکی انجام داد یا تخطی کرد، با او برخورد کنند، پلیس نیز در همین شرایط قرار دارد.

وی تأکید کرد: امیدوارم نه دشمن دچار این خیال خام شود و نه وابستگان احتمالی داخلی آنها تصور کنند که می‌توانند امنیت کشور را خدشه‌دار کنند.

رئیس پلیس پایتخت خاطرنشان کرد: همان‌طور که شاهد هستیم، سربازان گمنام امام زمان (عج) و مجموعه سازمان اطلاعات، به‌طور مستمر افرادی را که قصد طراحی و اقدام دارند، شناسایی می‌کنند و به آنها دسترسی پیدا می‌کنند و برخورد قاطع نیز توسط دستگاه قضایی با این افراد انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: از مردم خواستیم عملکرد ما را در حوزه مبارزه با موادمخدر و همچنین جمع‌آوری توزیع‌کنندگان خُرد در محلات ارزیابی کنند و در همین راستا کار را آغاز کردیم.

وی افزود: در برخی محلات و کنار بعضی میادین، صحنه‌های واقعاً دلخراشی وجود داشت. برای ساماندهی این وضعیت، دستگاه‌های مختلف پای کار آمدند و ستاد مبارزه با موادمخدر، شورای هماهنگی، شهرداری، استانداری و سایر دستگاه‌ها در این طرح مشارکت کردند.

محمدیان گفت: در مقطعی حدود ۲۱ هزار نفر را در کمپ‌ها داشتیم و برآورد ما این بود که حدود ۳ تا ۴ هزار نفر نیز خارج از کمپ‌ها حضور دارند؛ اما امروز با افتخار می‌گویم بخش زیادی از این وضعیت تغییر کرده است.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امروز دیگر آن صحنه‌هایی که در برخی محلات و نقاط شهر دیده می‌شد، وجود ندارد و به‌ندرت ممکن است در نقطه‌ای چنین صحنه‌ای دیده شود. تعداد افراد حاضر در کمپ‌ها نیز از حدود ۲۱ هزار نفر به نزدیک ۱۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده و برآورد من این است که تعداد افراد متجاهر خارج از کمپ‌ها قطعاً به هزار نفر نمی‌رسد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای بازگشت این افراد به جامعه و خانواده‌هایشان اظهار کرد: مراکز نگهداری این افراد فعال شد و برای کسانی که بیماری‌های واگیردار یا زخم باز داشتند، دانشگاه علوم پزشکی وارد عمل شد و اقدامات درمانی انجام داد و سپس این افراد به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند.

محمدیان افزود: برای بخشی از افراد نیز شرایط ورود به کمپ‌ها فراهم شد. حتی پلیس با وجود اینکه وظیفه مستقیمش اداره کمپ نیست، فضایی را برای این کار اختصاص داد. در این مراکز علاوه بر نگهداری، آموزش‌های مختلف نیز ارائه شد و مدت زمان نگهداری از سه ماه به شش ماه افزایش یافت.

رئیس پلیس پایتخت با تقدیر از همکاری دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی نیز بسیار جدی پای کار آمد. در این مدت هم سم‌زدایی و ترک اعتیاد انجام شد و هم کارگاه‌هایی برای اشتغال این افراد ایجاد شد.

وی ادامه داد: سازمان فنی و حرفه‌ای نیز وارد عمل شد و به این افراد آموزش‌های حرفه‌ای ارائه و برای آنها مدرک صادر کرد. برای تعدادی از آنها تسهیلات اشتغال نیز دریافت کردیم؛ از جمله برای خرید چرخ خیاطی. این تجهیزات در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت تا فرد پس از بازگشت به خانه، زیر نظر خانواده مشغول به کار شود.

محمدیان گفت: بخشی از سفارش‌های کاری نیز از سوی افرادی که در مراکز ترک اعتیاد کارگاه داشتند، تأمین می‌شد. مجموعه این اقدامات باعث شد تعداد افراد حاضر در این مراکز کاهش پیدا کند و امیدواریم روزی برسد که دیگر اساساً نیازی به چنین مراکزی نداشته باشیم.

کشف بیش از ۷ تن موادمخدر در تهران

رئیس پلیس پایتخت در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه کشف موادمخدر گفت: در حوزه مبارزه با موادمخدر، وظیفه ما این است که قاچاقچیان را شناسایی و دستگیر کنیم و موادمخدر را کشف کنیم؛ چراکه وقتی مواد کشف شود، دیگر به دست توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نمی‌رسد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، با وجود اینکه بخشی از این مدت درگیر جنگ بودیم و شاید امکان انجام برخی اقدامات وجود نداشت، میزان کشفیات موادمخدر از هفت تن گذشته است. این یعنی بیش از هفت تن موادمخدر به دست مصرف‌کنندگان نرسیده است.

محمدیان درباره فعالیت در فضای مجازی نیز اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که تصور می‌شود افراد در آنجا قرار دارند و دیگر قابل دسترسی نیستند، فضای مجازی است؛ اما پلیس فتا اشراف بسیار خوبی در این حوزه دارد.

وی گفت: میزان کشفیات موادمخدر در فضای مجازی بیش از ۱۲۰ کیلوگرم بوده است؛ ضمن اینکه از نظر تعداد بسته‌بندی، با چند صد هزار بسته مواجه بودیم. این مواد عمدتاً برای مصرف عرضه می‌شد و اجازه ندادیم فضای مجازی به محلی امن برای قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان موادمخدر تبدیل شود.

پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران

محمدیان در ادامه به مقابله با توزیع‌کنندگان خُرد موادمخدر اشاره کرد و گفت: شاید پیش از این گفته می‌شد برای تهیه موادمخدر چند دقیقه بیشتر زمان لازم نیست و فرد می‌تواند یک توزیع‌کننده را در همسایگی خود پیدا کند؛ اما امروز در تهران و بسیاری از شهر‌های کشور، چنین شرایطی دیگر وجود ندارد.

رئیس پلیس پایتخت افزود: مردم آثار این اقدامات را در سطح شهر مشاهده کرده‌اند. در برخی نقاط، افرادی حتی در خانه‌های خود شکاف‌هایی برای فعالیت‌های مرتبط با خرید و فروش موادمخدر ایجاد کرده بودند که امروز این مراکز تخریب و جمع‌آوری شده‌اند.

وی ادامه داد: برخی از این خانه‌ها به‌عنوان «منازل قرمز» شناخته می‌شدند؛ یعنی محل خرید و فروش موادمخدر و تجمع معتادان بودند. این منازل شناسایی، پلمب و انشعابات آنها قطع شد و تعدادی از مراکزی که برای چندمین بار محل این فعالیت‌ها بودند نیز مصادره شدند.

محمدیان گفت: امروز ۱۴۰ خانه قرمز همچنان در پلمب قرار دارند و این اقدامات به ایجاد حاشیه امن بیشتر برای جوانان و نوجوانان کمک می‌کند.

هشدار پلیس درباره تأثیر فضای مجازی بر نوجوانان

وی با اشاره به ضرورت توجه خانواده‌ها به رفتار فرزندانشان در فضای مجازی اظهار کرد: موضوع فضای مجازی اهمیت زیادی دارد. گاهی نوجوانی گوشی تلفن همراه را در دست دارد و به واسطه گفت‌وگویی که انجام می‌دهد، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و دیگر به اطراف خود توجهی ندارد. باید از این فرصت استفاده کنیم و پیش از اینکه فرد بخواهد انتخابی انجام دهد، درباره آسیب‌های احتمالی به او آگاهی بدهیم.

مقابله با بازار مصرف اموال سرقتی

رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با بازار مصرف کالا‌های سرقتی اشاره کرد و گفت: اگر بازار مصرف کالای سرقتی وجود نداشته باشد، سارق نیز انگیزه کمتری برای سرقت خواهد داشت.

محمدیان افزود: در حوزه تلفن همراه نیز تعدادی از افراد اقدام به خرید گوشی‌های سرقتی و استفاده از قطعات آنها می‌کردند. نظارت دقیق و گسترده‌ای بر این مراکز از سوی پلیس نظارت بر اماکن و اتحادیه‌ها انجام شد و با بخش قابل توجهی از این موارد برخورد صورت گرفت.

وی ادامه داد: بخشی از این کالا‌ها نیز از کشور خارج می‌شد و مجدداً در خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام و با برخی افراد، از جمله اتباع خارجی که در این فرآیند نقش داشتند، برخورد و تعدادی دستگیر شدند.

محمدیان همچنین از همکاری دستگاه قضایی در حوزه مقابله با سرقت تقدیر کرد و گفت: از مجموعه دستگاه قضایی در کشور، به‌ویژه در تهران، تشکر می‌کنم که همراهی خوبی با پلیس داشتند و احکام مناسبی در اختیار پلیس قرار دادند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: رسیدگی‌های قضایی و حذف برخی امتیازات برای سارقان، از جمله موضوع مرخصی، در کاهش سرقت مؤثر بود. دیگر مانند گذشته به فردی که به جرم سرقت محکوم شده است، به‌سادگی مرخصی داده نمی‌شود و این افراد دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند.

وی تأکید کرد: این اقدامات باعث شد در همه سرفصل‌های سرقت، وضعیت آمار در شرایط بهتری قرار بگیرد؛ اما روز خوب برای ما روزی است که هیچ سرقتی برای هیچ شهروندی اتفاق نیفتد و مردم بتوانند «روز بدون سرقت» را تجربه کنند.

با اراذل و اوباشی که سلاح می‌کشند قاطعانه برخورد می‌کنیم

محمدیان درباره برخورد پلیس با جرایم خشن اظهار کرد: در موضوع جرایم خشن و برخورد پلیس با مجرمان این حوزه، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، برای این افراد خط و نشان کشیدند و ما نیز به‌عنوان مجری در میدان اقدام کردیم.

وی افزود: افرادی که اقدام به عربده‌کشی می‌کردند یا با سلاح سرد مانند قمه و چاقو قدرت‌نمایی می‌کردند، هدف اقدامات پلیس قرار گرفتند و هر کدام از آنها که در مقابل پلیس ایستادند، هدف گلوله قرار گرفته و زمین‌گیر شدند.

محمدیان گفت: دستگاه قضایی نیز در این زمینه برخورد خوبی داشت و امروز به ندرت شاهد چنین موضوعاتی هستیم. آمار تماس‌های ۱۱۰ و وقایعی که اتفاق می‌افتد نیز نشان می‌دهد این جرایم کاهش پیدا کرده است، اما عزم پلیس برای برخورد با این افراد همچنان جدی است.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: بخشی از این افراد که به هر حال اراذل و اوباش بودند و هدف قرار نگرفته و دستگیر شده‌اند، همکاران ما را همراهی کردند تا آنها را به محل ارتکاب شرارت، در همان ساعت، ببرند و به مردم نشان دهند که فرد شرور اکنون در زنجیر و دستبند است و پلیس نیز در کنار او قرار دارد.

وی تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که سایر افرادی که احیاناً قصد چنین رفتار‌هایی را دارند، بدانند سر و کارشان با پلیس و دستگاه قضایی برای محاکمه خواهد بود. ما همچنان بر این موضع ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم کسی با این اقدامات امنیت شهروندان را مختل کند.

محمدیان با اشاره به انتشار فیلم‌هایی از شرارت برخی افراد و سپس ابراز ندامت آنها گفت: اخیراً مواردی داشتیم که فردی رجزخوانی کرده و بلافاصله با فاصله کوتاهی، همان فرد در فیلم دیگری به‌شدت اظهار ندامت کرده است. مردم بدانند خدمتگزاران آنها در پلیس چه اقداماتی انجام می‌دهند.

وی افزود: به همکاران ابلاغ کرده‌ایم هر جا شرارتی اتفاق افتاد، بخشی از مأموران و مسئولان ما تا زمان دستگیری فرد شرور، محل را ترک نکنند. این اقدامات باعث شده فاصله زمانی میان وقوع شرارت و دستگیری افراد بسیار کوتاه باشد و اجازه نمی‌دهیم یک شب یا یک روز از وقوع شرارت بگذرد و فرد همچنان آزاد باشد.

هشدار پلیس درباره جرایم در فضای مجازی

رئیس پلیس پایتخت در ادامه درباره جرایم فضای مجازی اظهار کرد: در فضای مجازی با انواع مختلفی از جرایم مواجه هستیم؛ از کلاهبرداری گرفته تا ارتباط با شبکه‌های معاند و اقدامات سیاسی و امنیتی علیه کشور.

محمدیان گفت: طی دو سال گذشته تجربه نشان داده است که برخورد دستگاه قضایی و اقدام به‌موقع پلیس می‌تواند بازدارنده باشد و این اتفاق نیز رخ داده است.

وی افزود: همان‌طور که در حوزه موادمخدر گفتم، برخی افراد فضای مجازی را برای ارتکاب جرم انتخاب می‌کنند و تصور می‌کنند در این فضا حاشیه امن دارند؛ اما این حاشیه امن وجود ندارد و کشف متعدد جرایم در فضای مجازی نشان‌دهنده همین موضوع است.

رئیس پلیس پایتخت تأکید کرد: مجرمان بدانند پلیس در حوزه فضای مجازی چند گام از آنها جلوتر است.

مسدود شدن نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان وجوه کلاهبرداری

محمدیان با اشاره به اقدامات پلیس فتا در مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: در تهران یک شماره پنج‌رقمی به‌صورت ۲۴ ساعته برای فوریت‌های پلیس فتا فعال است و هر کسی که در هر لحظه مورد کلاهبرداری قرار گرفت یا حسابش تخلیه شد، چه از طریق تلفن و چه از طریق فضای مجازی، باید بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهد.

وی ادامه داد: اگر این موضوع به‌موقع به پلیس فتا اعلام شود، حساب‌هایی که پول به آنها منتقل شده، بلافاصله مسدود و افراد مرتبط نیز متعاقباً دستگیر می‌شوند و وجه نیز به صاحبان حساب بازگردانده می‌شود.

محمدیان گفت: از ابتدای سال تاکنون، فکر می‌کنم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان از وجوهی که در جریان کلاهبرداری از حساب افراد تخلیه شده بود، به دلیل اعلام به‌موقع، مسدود و برداشت شد و صاحبان حساب‌ها نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: اگر این فرصت طلایی از دست برود و پول در چند حساب جابه‌جا شود یا مجرمان با آن اقدام به خرید کنند، بازگرداندن آن دشوارتر می‌شود؛ اما خوشبختانه امروز بازار و بازاریان نیز نسبت به این موضوع آگاه شده‌اند.

وی تصریح کرد: در موارد خرید‌های غیرمتعارف، برخی کسبه مشخصات فرد، کارت شناسایی و کارت ملی او را دریافت و ثبت می‌کنند تا در صورت نیاز اطلاعات را در اختیار پلیس قرار دهند. این اقدامات و همچنین اختیاراتی که دستگاه قضایی در اختیار پلیس قرار داده، باعث شده بسیاری از این جرایم از همان ابتدا مهار و کنترل شود.

هشدار به انتشاردهندگان محتوای آسیب‌زا

محمدیان در ادامه گفت: افرادی هستند که گاهی فریب می‌خورند یا از روی ساده‌انگاری مطالبی را مشاهده و برای دیگران ارسال یا منتشر می‌کنند. این افراد باید بدانند اگر اقدام آنها به امنیت ملی یا امنیت داخلی لطمه بزند، پلیس و دستگاه قضایی آماده‌اند به‌سرعت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم افراد فریب تصور امنیت در فضای مجازی را نخورند؛ چراکه این فضا برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند، می‌تواند حتی از فضای واقعی ناامن‌تر باشد.

پاکسازی پیاده‌روهای تهران از خودروهای رهاشده و سد معبر

رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس تهران برای ساماندهی معابر اشاره کرد و گفت: مدتی است پلیس تهران بزرگ پاکسازی پیاده‌روها را آغاز کرده است؛ به‌خصوص در محدوده‌هایی که نمایشگاه‌های خودرو فعالیت دارند.

محمدیان افزود: برخی خودروها در کنار خیابان یا خارج از محل‌های تعیین‌شده، به‌صورت رهاشده و بعضاً خودروهای تصادفی و فرسوده، در معابر باقی مانده بودند و مالکان نیز با وجود تماس‌های مکرر همکاران ما، اقدامی برای جابه‌جایی آنها نمی‌کردند.

وی گفت: با اجرای یک اقدام مشترک میان شهرداری و پلیس، این خودروها به پارکینگ منتقل شدند و مالکان برای ترخیص آنها باید هزینه‌های مربوط را پرداخت و تعهد لازم را ارائه کنند تا مجدداً خودرو را در معابر رها نکنند.

محمدیان با اشاره به ساماندهی بساط‌های شبانه در معابر نیز اظهار کرد: گروه دیگری از افراد، به‌ویژه در ساعات پایانی شب، بخش زیادی از فضای تردد مردم و پیاده‌روها را اشغال می‌کردند. در این زمینه نیز اقدام مشترکی میان شهرداری، پلیس و دستگاه بهداشت و درمان انجام شد.

وی افزود: در بازدیدهای انجام‌شده، متأسفانه در برخی مراکز عرضه غذا و خوراکی شرایط بهداشتی نامطلوبی مشاهده شد که این موارد جمع‌آوری شدند و اجازه ادامه تجمع و فعالیت به آنها داده نشد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: تعدادی از فروشگاه‌ها و مراکز به‌ویژه فست‌فودها و مراکز عرضه غذای آماده نیز فضای پیاده‌رو را که محل عمومی و مسیر تردد مردم است، با قرار دادن میز و صندلی اشغال کرده بودند که این اقدام نیز غیرقانونی است.

محمدیان خاطرنشان کرد: در قالب اقدامات مشترک، بخش قابل توجهی از این موارد برطرف شده و پاکسازی و ساماندهی سایر نقاط نیز ادامه دارد.