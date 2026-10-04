باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در برخورد با تخلفات و قاچاق کالا اظهار داشت: در سال جاری تاکنون بیش از ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر کشف شده است که از این میزان، یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان شد و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر نیز بر اساس ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف شد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۰ باب انبار احتکار کالا در استان بوشهر شناسایی و کشف شده است، گفت: ارزش این اقلام احتکارشده شامل برنج، روغن، نهاده‌های دامی، حبوبات و سایر کالا‌های اساسی به ۴۴۰ میلیارد تومان می‌رسد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در مجموع امسال انواعی از کالا‌های قاچاق در بخش‌های مختلف استان بوشهر به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان کشف شده است، افزود: یکی از برنامه‌های مهم و محوری پلیس اقتصادی، برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان، مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا است تا امنیت اقتصادی پایداری در سطح استان فراهم شود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر در ادامه به عملکرد یک سال گذشته پلیس اشاره کرد و گفت: برخورد با اراذل و اوباش، پاکسازی نقاط آلوده، مبارزه با مواد مخدر، دستگیری سارقان و توقیف خودرو‌های متخلف در دستور کار قرار داشته است.

وی تصریح کرد: در سال جاری ۱۸ فقره قتل در استان رخ داد و با تلاش شبانه‌روزی همکاران، ۱۰۰ درصد کشف شده است.

سردار سوسنی همچنین با اشاره به امنیت و مدیریت تجمعات قانونی و غیرقانونی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مرز‌ها و تعامل با سایر سازمان‌ها در راستای برقراری امنیت پایدار ادامه دارد.

منبع تسنیم