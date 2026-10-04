باشگاه خبرنگاران جوان -حسین شریف‌زادگان با اشاره به ظرفیت استان در تولید انار،‌ بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۴۵۰ هکتار باغات انار قم، حدود ۵۰ هکتار غیر بارور است و در حال حاضر ۲ هزار و ۴۸۶ بهره‌بردار در زمینه تولید این محصول فعالیت دارند.

وی با تاکید بر کیفیت خوب انار تولید شده در قم، افزود: عمده باغات انار استان در مناطق جاده قدیم اصفهان، جعفرآباد، کهک و جاده ساوه قرار دارد و متوسط برداشت انار بین ۱۷ تا ۲۰ تن در هکتار است.

شریف‌زادگان با اشاره به پیشینه کشت انار در قم گفت: قم‌رود که در گذشته «اناربار» نامیده می‌شده، نشان‌دهنده سابقه و اهمیت کشت انار در این منطقه است و این محصول همچنان یکی از محصولات مهم باغی استان به شمار می‌رود.

وی تغییرات اقلیمی، شور شدن آب و افزایش دمای هوا را از جمله چالش‌های پیش روی باغداران عنوان کرد و گفت: افزایش دما می‌تواند موجب آفتاب‌سوختگی میوه و کاهش کیفیت انار شود.

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم استفاده از سایه‌بان یا «شید» را یکی از راهکارهای مقابله با خسارت گرما دانست و افزود: این روش در برخی باغات استان اجرا شده و نتایج مؤثری داشته است.

وی ادامه داد: استفاده از شید علاوه بر کاهش خسارت ناشی از گرما و آفتاب‌سوختگی، در برابر تگرگ و بارش‌های شدید نیز از محصول محافظت می‌کند.

شریف‌زادگان همچنین کرم گلوگاه و مگس مدیترانه‌ای را از آفات مهم انار عنوان کرد و گفت: جمع‌آوری و معدوم کردن انارهای آلوده در طول فصل برداشت، یکی از مهم‌ترین روش‌های مقابله با این آفات است.

وی با بیان دیگر راهکارهای مراقبت از انار در برابر آفات‌ یاد شده، افزود: انجام یخ‌آب در پاییز و زمستان نیز می‌تواند به کاهش جمعیت این آفت کمک کند.

وی با تأکید بر سلامت انار تولیدی استان قم بیان کرد: در پرورش این محصول از سم‌پاشی خودداری می‌شود و انار قم محصولی سالم است که مردم می‌توانند با اطمینان آن را مصرف کنند.

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم در پایان، قجاق انار بومی، ملس ساده، ملس ترش، ملس یزدی، آقامحمدعلی و شاه‌پسند را از ارقام اقتصادی و پرکشت انار در استان قم برشمرد.

منبع:جهاد کشاورزی قم