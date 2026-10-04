باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی طی پیامی از تمامی دست اندرکاران آماده سازی کاروان اعزامی به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا تقدیر و تشکر کرد.

بر پایه این گزارش در متن پیام تقدیر و تشکر سرپرست کاروان اعزامی آمده است:

همکاران، سرپرستان محترم، روسای فدراسیون‌ها، کادر فنی، ورزشکاران عزیز و اعضای پرتلاش کاروان جمهوری اسلامی ایران

سلام و عرض ادب دارم

با پایان یافتن بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا، بر خود لازم می‌دانم از صمیم قلب از همه عزیزانی که در این مسیر دشوار، مسئولانه و خستگی‌ناپذیر در کنار کاروان جمهوری اسلامی ایران بودند، قدردانی و تشکر کنم. در وهله نخست، از ریاست محترم کمیته ملی المپیک، دبیرکل محترم و تمامی مسئولان کمیته ملی المپیک که با حمایت، همراهی و تصمیم‌گیری‌های خود زمینه حضور و فعالیت کاروان را فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزارم، همچنین از وزارت ورزش و جوانان، شخص وزیر محترم و تمامی مسئولان و مدیران وزارت ورزش که در طول این مدت، به‌ویژه در جلسات مشترک با کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها، وقت گذاشتند، مسائل و دغدغه‌های کاروان را پیگیری کردند و در کنار ورزش کشور بودند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

از سرپرستان محترم تیم‌ها و رؤسای فدراسیون‌ها نیز صمیمانه سپاسگزارم. در طول این مدت، جلسات متعدد حضوری و آنلاین با حضور شما برگزار شد و خوشبختانه با وجود همه دشواری‌ها، تلاش کردیم با ایجاد همدلی، هماهنگی و وحدت رویه، کاروانی منسجم و یکپارچه داشته باشیم.

بی‌تردید، بخش مهمی از موفقیت این کاروان حاصل همین همدلی و همکاری جمعی و دعای خیر مردم بود. در این دوره، کاروان جمهوری اسلامی ایران در شرایطی متفاوت و بسیار دشوار راهی بازی‌های آسیایی شد؛ شرایطی که مشکلات و فشار‌های پیش از اعزام، به مراتب بیشتر از دوره‌های گذشته بود و در طول برگزاری مسابقات نیز با چالش‌های متعدد اجرایی و مدیریتی مواجه شدیم. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که کاروان ایران اجازه نداد این مشکلات، اراده و تمرکز ورزشکاران و تیم‌های ما را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، وظیفه من به عنوان سرپرست کاروان، بیش از هر چیز، ایجاد همدلی، هماهنگی و انسجام میان کادر سرپرستی و سرپرستان تیم‌ها بود؛ و خوشحالم که با همراهی و اعتماد شما عزیزان، توانستیم در این مسیر قدمی مؤثر برداریم.

در این میان، باید از کادر پرتلاش و خستگی‌ناپذیر سرپرستی کاروان در حوزه‌های بین الملل - رسانه - پزشکی - فنی - مالی - پشتیبانی - حراست و …. به‌طور ویژه تشکر کنم؛ عزیزانی که اغلب شبانه‌روز بیش از ۲۰ ساعت درگیر کار، پیگیری، پشتیبانی، حل مشکلات و فراهم کردن شرایط مناسب برای تیم‌ها بودند. بسیاری از تلاش‌های آنان شاید هیچ‌گاه در رسانه‌ها دیده نشود، اما بخش بزرگی از آرامش و تمرکز ورزشکاران و تیم‌ها، حاصل همین تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه بود. در شرایطی که با مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش‌های اجرایی، اسکان، حمل‌ونقل و پشتیبانی از سوی کمیته برگزاری مواجه بودیم، این عزیزان با تمام توان ایستادند و اجازه ندادند مشکلات، خللی در روند فعالیت کاروان ایجاد کند.

امروز، بیش از هر چیز باید خداوند متعال را شاکر باشیم که با وجود همه این دشواری‌ها، کاروان جمهوری اسلامی ایران توانست عملکردی قابل توجه از خود به جا بگذارد و در مقایسه با دوره گذشته، در شاخص‌های مهمی از جمله تعداد و کیفیت مدال‌ها و جایگاه نهایی کاروان شاهد رشد و پیشرفت باشیم. این موفقیت، متعلق به یک فرد یا یک مجموعه خاص نیست. این موفقیت متعلق به ورزش ایران و حاصل تلاش مشترک همه اعضای کاروان است.

ورزشکارانی که با تمام توان جنگیدند، مربیانی که شب و روز در کنار تیم‌های خود بودند، سرپرستانی که مسئولانه پیگیر امور بودند، فدراسیون‌هایی که حمایت کردند و کادر اجرایی و سرپرستی که در سخت‌ترین شرایط، میدان را ترک نکردند؛ همه و همه در شکل‌گیری این نتیجه سهم دارند.

در پایان، از تک‌تک اعضای کاروان جمهوری اسلامی ایران، از ورزشکاران عزیز تا مربیان، کادر فنی، سرپرستان، مسئولان فدراسیون‌ها، کادر پزشکی، اجرایی و سرپرستی، صمیمانه تشکر می‌کنم.

اگر در طول این مدت، در انجام مسئولیت خود کاستی یا کوتاهی‌ای از جانب بنده وجود داشته، صمیمانه پوزش می‌خواهم و امیدوارم آنچه انجام شد، در راستای سربلندی نام ایران عزیز و موفقیت کاروان جمهوری اسلامی ایران بوده باشد.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا با تمام سختی‌ها و چالش‌هایش به پایان رسید، اما آنچه برای ما باقی می‌ماند، تجربه‌ای ارزشمند، خاطراتی ماندگار و مهم‌تر از همه، سربلندی کاروان ایران است.

امیدوارم این همدلی و انسجام که در این دوره شکل گرفت، در رویداد‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و با برنامه‌ریزی بهتر، حمایت بیشتر و همکاری همه مجموعه‌های ورزش کشور، شاهد موفقیت‌های بزرگ‌تر و افتخارآفرینی‌های بیشتری برای ایران عزیز باشیم.

از همه شما عزیزان بابت اعتماد، همراهی، صبوری، تلاش و فداکاری‌تان صمیمانه سپاسگزارم.

دست تک‌تک شما را به گرمی می‌فشارم و برای همه شما آرزوی سلامتی، سربلندی و موفقیت دارم.

با احترام و سپاس

اصغر رحیمی

سرپرست کاروان جمهوری اسلامی ایران

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶