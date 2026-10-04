باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حسن پور گفت: فرایند داوری آثار رسیده به دبیرخانه سومین کنگره سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کلان‌منطقه ۷ آمایشی کشور (کنگره زاگرس) در حال انجام است و نتایج اولیه تا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: سومین کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کلان‌منطقه ۷ کشور با شعار "از دل زاگرس، بر بام امید" به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار می‌شود و با استقبال گسترده جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و دانشجویان، در مجموع ۷۳۲ اثر و مقاله علمی به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.

وی با اشاره به روند بررسی مقالات افزود: تیم داوران علمی و تخصصی هم‌اکنون در حال ارزیابی دقیق آثار دریافتی در محور‌های مختلف ویژه و عمومی هستند و نتایج نهایی داوری‌ها تا اوایل هفته آینده از طریق درگاه‌های رسمی کنگره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دکتر حسن‌پور در ادامه با اشاره به زمان برگزاری مرحله نهایی این رویداد تصریح کرد: آیین اختتامیه سومین کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان کلان‌منطقه ۷ آمایشی کشور در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهرماه جاری برگزار می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد همچنین از برگزاری همزمان اختتامیه رویداد فناورانه خبر داد و خاطرنشان کرد: همزمان با مراسم پایانی کنگره، اختتامیه رویداد بزرگ "ایده‌شو" (Zagros Ideation Show) نیز برگزار خواهد شد.

وی از داوری ۵۲ ایده فناوروانه این رویداد تا ۲۳ مهرماه خبر داد و یادآور شد: ایده‌های برتر و فناورانه برگزیده، ضمن دریافت جوایز نقدی ارزنده، در مسیر ثبت اختراع، ورود به مرکز رشد و پارک علم و فناوری سلامت و تجاری‌سازی مورد حمایت قرار می‌گیرند.