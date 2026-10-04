باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - بارش‌های سنگین و ناگهانی از عصر دیروز در ایذه آغاز شد و با طغیان رواناب‌ها و بالا آمدن سطح آب در برخی نقاط شهری، معابر اصلی و فرعی این شهرستان دچار آبگرفتگی گسترده شد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، آبگرفتگی به تعدادی از منازل مسکونی و تجاری نیز نفوذ کرده و خساراتی به اثاثیه و ساختمان‌ها وارد شده است.

شدت آبگرفتگی به حدی بود که تردد خودروها در برخی معابر با اختلال مواجه شد و امدادگران و نیروهای شهرداری با پمپ‌های تخلیه آب، مشغول رفع آبگرفتگی هستند.

در همین راستا، مدیریت بحران با صدور اطلاعیه‌ای از تعطیلی مدارس این شهرستان در نوبت صبح خبر داد.