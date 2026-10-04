رئیس قوه قضاییه در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا پیام تبریکی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

در روز‌هایی که هیمنه پوشالی استکبار جهانی با سلاح تحریم و جنگ، در پی خیال باطل به زانو درآوردن اراده‌ی ملت ایران است، ورزشکاران غیور این آب‌وخاک در آوردگاه آسیایی ناگویا، با کسب مدال‌های خوش‌رنگ، بیرق عزت و شوکت ایران اسلامی را بر قله‌ها نشاندند. 

این مدال‌های رنگارنگ، نه تنها نشان برتری در میدان ورزش، که گواهی زنده بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است؛ دشمنی که هر چه کرد تا ایران و ایرانی را زمین بزند، اما نتوانست و به حول و قوه الهی، نخواهد توانست. 

در حالی که دشمن و اذنابش، گرد ناامیدی و یأس می‌پاشند، قهرمانان ورزش ما با تکیه بر خودباوری و استعانت از روح پاک شهیدان دو جنگ تحمیلی اخیر، حماسه‌ای آفریدند که طنین آن در کوچه‌پس‌کوچه‌های میناب، سیریک، قشم، لامرد و جای جای این ملک شیران و بیشه دلیران، به گوش می‌رسد. 

در این میان، آنچه جلوه‌گری مضاعف داشت، مدال‌ها و موفقیت‌هایی بود که بانوان ورزشکار ایرانی رقم زدند؛ شیرزنانی که با حجاب اسلامی و ایرانی و با نهایت وقار، در میدان رقابت، بر رقبا چیره شدند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.

کسب بیش از ۵۰ مدال رنگارنگ و درخشش و عملکرد تحسین‌برانگیز در رشته‌های ورزشی مختلف، اتفاقی مباهات‌انگیز است. این موفقیت و پیروزی را به آحاد ملت ایران تبریک می‌گویم و از خداوند متعال، توفیقات روزافزون را برای ملی‌پوشان ورزش ایران و مربیان و خانواده آنها و به طور کلی جامعه ورزش کشور خواستارم.

برچسب ها: ناگویا ، بازی‌های آسیایی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
وزیر ورزش میگه ما اصلا راضی نیستم برخورد میکنیم ، شما اینو پیروزی میدونه
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۰۹:۴۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
عراق چند سال پیش، زیر فشار حملات دشمن و داعش، قهرمان جام ملت های آسیا شد. یادتون هست؟
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