باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استرس باعث افزایش اشتها می‌شود، اما باید مدیریتش کرد + فیلم

فوق تخصص تغذیه در مورد ارتباط استرس و اشتها توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی فارسانی، فوق تخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص ارتباط استرس و اشتها نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

9 علتی که بدن شما فکر می کند گرسنه است

وقتی برنامه‌های تلویزیونی "حواس پنجگانه" را مختل می‌کند

11 توصیه برای "کاهش اشتها"

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حقوق بازنشستگان در یک روز پرداخت می‌شود + فیلم
۲۳۳

حقوق بازنشستگان در یک روز پرداخت می‌شود + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۵
همیشه پرچمت بالاست ایران + فیلم
۱۶۵

همیشه پرچمت بالاست ایران + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha