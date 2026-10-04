باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- جشن آغاز بهار تعلیم و تربیت در کودکستان‌ها سال تربیتی یادگیری صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد.

در این آئین حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت:زنگ غنچه‌ها امروز، ۱۲ مهر در ۳۲ استان کشور و ۷۵۰ منطقه، نواخته شد و کودکستان‌ها میزبان بیش از ۸۰۰ هزار نوآموز در پیش‌دبستانی دو و بیش از ۴۰۰ هزار نوآموز در پیش‌دبستانی یک هستند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با قدردانی از تلاش‌های مؤسسان، مدیران و مربیان کودکستان‌ها افزود: از اینکه این افتخار را داریم در خدمت بهترین‌های جامعه باشیم، واقعاً خدا را شاکر هستیم و از زحمات مؤسسان، مدیران و مربیان عزیز و بزرگوار که در فرایند سال تحصیلی در خدمت آن‌ها خواهیم بود، تشکر و قدردانی می‌کنم.