باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در استودیوی شبکه خبر در پاسخ به این پرسش که آیا رویدادی مانند هفته فرهنگی ایران در روسیه، ادامه‌دار خواهد بود و در کشور‌های دیگر نیز برگزار می‌شود؟ گفت: ما هم باید در کشور‌های دیگر چنین رویداد‌هایی را برگزار کنیم، هم در کشور خودمان میزبانی رویداد‌های فرهنگی را عهده‌دار شویم.

دیوسالار ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم میزبان هیئت‌های فرهنگی کشور‌های مختلف است، هم قرارگاهی برای تدارک دیدن ظرفیت‌های مهم روایتگری ایرانِ امروز و ایرانِ فرهنگی و تمدنی برای ارائه در عرصه بین‌المللی است؛ چه در روابط دو جانبه، چه در عرصه جهانی باید در قالب شرکت در اجلاس بریکس و شانگهای تلاش کنیم.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی خود در اجلاس فرهنگ‌های متحد پیشنهاد داد که این آمادگی از سوی ایران وجود دارد که هفته‌های فرهنگی اعضای سازمان فرهنگ‌های متحد در ایران برگزار شود. همچنین، راجع به اجلاس‌های شانگهای، بریکس و... می‌توان اینکار را انجام داد.