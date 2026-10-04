دیوسالار گفت: بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این آمادگی از سوی ایران وجود دارد که هفته‌های فرهنگی اعضای سازمان فرهنگ‌های متحد در ایران برگزار شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در استودیوی شبکه خبر در پاسخ به این پرسش که آیا رویدادی مانند هفته فرهنگی ایران در روسیه، ادامه‌دار خواهد بود و در کشور‌های دیگر نیز برگزار می‌شود؟ گفت: ما هم باید در کشور‌های دیگر چنین رویداد‌هایی را برگزار کنیم، هم در کشور خودمان میزبانی رویداد‌های فرهنگی را عهده‌دار شویم. 

دیوسالار ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم میزبان هیئت‌های فرهنگی کشور‌های مختلف است، هم قرارگاهی برای تدارک دیدن ظرفیت‌های مهم روایتگری ایرانِ امروز و ایرانِ فرهنگی و تمدنی برای ارائه در عرصه بین‌المللی است؛ چه در روابط دو جانبه، چه در عرصه جهانی باید در قالب شرکت در اجلاس بریکس و شانگهای تلاش کنیم. 

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی خود در اجلاس فرهنگ‌های متحد پیشنهاد داد که این آمادگی از سوی ایران وجود دارد که هفته‌های فرهنگی اعضای سازمان فرهنگ‌های متحد در ایران برگزار شود. همچنین، راجع به اجلاس‌های شانگهای، بریکس و... می‌توان اینکار را انجام داد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اجلاس شانگهای ، بریکس ، سازمان فرهنگ و ارتباطات
خبرهای مرتبط
میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از وزرای فرهنگ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
دیپلماسی فرهنگی پیشران تعاملات و ارتباطات با کشور‌های مختلف است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایمانی‌پور:
ایران و ازبکستان ارتباط عمیق فرهنگی و تاریخی دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دغدغه مهران مدیری نحوه شکل‌گیری جهانِ مسعود شصتچی بعد از ۱۸ سال بود
آخرین اخبار
دغدغه مهران مدیری نحوه شکل‌گیری جهانِ مسعود شصتچی بعد از ۱۸ سال بود
اراضی عباس‌آباد مدیون نگاه فرهنگی قائد شهید است
افتتاح ۱۴۷۱ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ همت در دو سال
گردشگری ابزار مقابله با ایران‌هراسی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی است
«هست و نیست»؛ روایتی از تأثیر کلام بر تداوم یک حیات
استقبال ۶۶۴ هزار مخاطب سینما در هفته گذشته
جدول آثار هفته دوم بخش «تئاتر صحنه‌ای» جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
فیلم کوتاه «خو» موفق به کسب جایزه از جشنواره نبرودی شد
«خانوم والده» بیش از ۹ برابر «اسکورت» و «زنده‌شور» فروخت
سرمایه‌گذاری در گردشگری اشتغال ایجاد می‌کند
یزد، نخستین مقصد ایران‌صدا در مسیر رویداد‌های استانی
انگشتر‌های اهدایی رهبر معظم انقلاب برای خانواده‌های شهدای لبنان مثل «خاتم سلیمان» ارزشمند بود