مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  مسعود بیگی، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این کسب‌وکارها با استفاده از بیش از ۲۲ همت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه اشتغال ایجاد شده‌اند.
وی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای ارائه نتایج و بازخورد منابع تخصیص‌یافته، اظهار کرد: بخشی از کسب‌وکارهای موفق روستایی که طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه شکل گرفته‌اند، در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری حضور خواهند داشت.

وی افزود: بیش از ۳۹ درصد از کل تسهیلات اختصاص‌یافته در این بخش به روستاها پرداخت شده است؛ اقدامی که با هدف تقویت اقتصاد روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به توسعه مهاجرت معکوس انجام شده است.

بیگی همچنین از حضور صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان بهزیستی و تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: اقدامات و حمایت‌های این مجموعه‌ها در سال‌های اخیر به شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای روستایی کمک کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف در حوزه روستا و عشایر، گفت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دوره جدید تلاش می‌کند با همگرایی و هم‌راستا کردن برنامه‌ها، از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری کرده و زمینه تقویت اقتصاد روستایی و توسعه پایدار مناطق روستایی را فراهم کند.

برچسب ها: کسب و کار روستایی ، تسهیلات
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