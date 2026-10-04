یک فوق تخصص گوارش و کبد گفت: الان کودکان میل زیادی به مصرف انواع فست فود دارند که این امر سبب بروز چاقی در بین آنها شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید موید علویان، فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به چاقی دانش آموزان و کودکان گفت: سبک زندگی سالم و مصرف غذای سالم در محیط خانواده، مدرسه و همچنین محیط شهری موضوع مهمی در ارتقای سلامتی افراد و‌ به ویژه دانش آموزان محسوب می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر به دلیل اشتغال والدین کودک پس از مدرسه اقدام به خرید فست فود می‌کند که این مسئله سلامتی کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

علویان تاکید کرد: مصرف فست فود و مواد غذایی نا سالم سبب بروز چاقی در بین دانش آموزان و کودکان می‌شود؛ الان کودکان بد غذا شده و میل زیادی به مصرف انواع فست فود دارند.

برچسب ها: چاقی ، کودکان چاق
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