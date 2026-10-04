مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تأمین مالی ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی برای هر واحد نهضت ملی مسکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گفت: حدود ۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سطح استان تهران توسط متولیان مختلف از جمله اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید در حال اجراست.

 اظهار کرد: از مجموع واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تهران، حدود ۱۰ هزار واحد تحت تولیت مستقیم اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد که این پروژه‌ها به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و فعال هستند.

وی درباره وضعیت متقاضیان پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز گفت: در شورای مسکن استان مصوباتی در این زمینه داشته‌ایم و تأییدیه وزارت راه و شهرسازی را نیز دریافت کرده‌ایم. بر این اساس، در حال حاضر متقاضیانی که مشارکت مالی آنها با پروژه متناسب نیست، از پروژه‌های دارای پیشرفت بالاتر به پروژه‌هایی با پیشرفت پایین‌تر منتقل می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: این جابه‌جایی با هدف جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیانی انجام می‌شود که به تعهدات مالی خود عمل کرده و خوش‌حساب بوده‌اند.

خالقی ادامه داد: البته اگر عدم مشارکت مالی برخی متقاضیان ادامه پیدا کند، ناچار به حذف آنها از پروژه خواهیم بود، اما در شرایط فعلی حذف متقاضیان در دستور کار قرار ندارد.

کاهش صدور پروانه ساختمانی تحت تأثیر عوامل مختلف

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: در این زمینه تردیدی وجود ندارد که صدور پروانه کاهش پیدا کرده است و عوامل مختلفی در این موضوع نقش دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: شرایط جنگی کشور، افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های صدور پروانه از جمله عواملی هستند که بر روند ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی تأثیر گذاشته‌اند.

استفاده از ظرفیت اراضی دولتی برای تأمین منابع نهضت ملی مسکن

خالقی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های حمایتی است تا بتوانیم هرچه سریع‌تر پروژه‌ها را تکمیل کنیم و هدف‌گذاری ما این است که عمده پروژه‌ها تا پایان دولت به اتمام برسند.

وی گفت: یکی از ظرفیت‌های مورد استفاده، اراضی دولتی است. بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، از اراضی در اختیار دولت به روش‌های مختلف برای تضمین تأمین منابع مالی استفاده خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: همچنین منابعی به صورت نقدی از صندوق ملی مسکن و ظرفیت سازمان ملی زمین و مسکن دریافت می‌کنیم و این منابع برای تکمیل پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.

خالقی افزود: متقاضیان در نهایت این منابع را در قالب تعهدات مربوط به پروژه دریافت می‌کنند و بازپرداخت آن نیز از سوی آنها انجام می‌شود، اما در مقطع فعلی منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها تأمین شده و تضمین این منابع نیز از محل اراضی دولت خواهد بود.

وی با اشاره به میزان منابع قابل تأمین برای پروژه‌ها گفت: در سطح استان‌ها پیش‌بینی می‌شود با استفاده از این روش و تأمین منابع تکمیلی، بتوانیم برای هر واحد حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان تأمین مالی انجام دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: تأمین این منابع می‌تواند کمک قابل توجهی به پروژه‌هایی باشد که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند تا در یک بازه زمانی کوتاه‌تر و پیش از افزایش مجدد هزینه‌ها و تورم، تکمیل شوند.

خالقی گفت: پس از تکمیل پروژه‌ها، منابعی که برای ساخت واحدها تأمین شده است به مرور از متقاضیان دریافت و جایگزین خواهد شد تا امکان تأمین مالی پروژه‌های دیگر نیز فراهم شود.

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برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، ساخت مسکن‌
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